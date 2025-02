Processo seletivo oferta 100 bolsas de estudo para estudantes de escolas públicas; veja como participar

Estudantes de escola pública de todo o Brasil, que estejam entre o 7º ano do ensino fundamental e o 2º ano do ensino médio e cuja família tenha renda per capita de até 1,5 salário mínimo, podem participar do processo seletivo 2025 do Programa Ponte para o Futuro. Iniciativa do Instituto Ponte, o projeto oferta bolsas de estudo e suporte em diversas áreas até a conclusão do ensino superior. Atualmente, 13 alunos são acompanhados no Ceará, mas esse número deve aumentar.

Os estudantes selecionados para o Programa Ponte para o Futuro terão acesso a bolsas de estudo em escolas particulares, transporte, alimentação, materiais didáticos, aulas de reforço, cursos de inglês e acompanhamento psicopedagógico e socioemocional até encerrarem o ensino superior.

Veja também Papo Carreira Vivo abre inscrição para Programa de Aprendiz com mais de 200 vagas no CE e em outros 10 estados; veja detalhes Papo Carreira Concurso da PGE Ceará: locais de prova devem ser divulgados hoje (13); veja como consultar

Atualmente, o Instituto Ponte atua em 13 estados brasileiros, sendo cinco deles nordestinos, e pretende ampliar a atuação no nordeste. A meta é que, até 2029, 30% dos alunos assistidos pelo instituto sejam oriundos da região.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma online pelo site do Instituto Ponte até o dia 30 de março de 2025. O processo seletivo conta com sete etapas eliminatórias, organizadas de forma a garantir a participação de jovens de diversas localidades do Brasil.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

O Instituto Ponte é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que tem a missão de “ser a ponte para a ascensão social em apenas uma geração”. Com o ingresso a partir do 7º ano do Ensino Fundamental, o aluno pode receber até 12 anos de apoio contínuo.

Para viabilizar a ampliação no Nordeste e atender mais estudantes, o Instituto busca novas parcerias com empresas e pessoas físicas. Segundo a presidente Bartira Almeida, a colaboração do setor privado é fundamental para ampliar o impacto do projeto e oferecer mais oportunidades aos jovens.

Serviço

Programa Ponte para o Futuro 2025

Inscrições: até 30 de março

Site: www.institutoponte.org.br

Telefone: (27) 99269-4715

E-mail: selecao@institutoponte.org.br