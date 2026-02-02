Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (2)

Oportunidades na administração municipal e na área educacional se destacam entre os concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (2) no Ceará. Há vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira as oportunidades a seguir.

Prefeitura de Assaré

A Prefeitura de Assaré abriu concurso público com 125 vagas e formação de cadastro de reserva. As inscrições terminam nesta segunda, por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Regional do Cariri (Urca).

As vagas são para diferentes carreiras, incluindo de advogado, analista de planejamento e orçamento, assistente social, biomédico, educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta, professor, psicólogo e outras.

>>> Confira o edital.

Prefeitura de Viçosa do Ceará

Também terminam nesta segunda as inscrições do concurso da Prefeitura de Viçosa do Ceará, que oferta 124 vagas em dois editais, com oportunidades para profissionais de níveis médio e superior.

Um dos editais é destinado aos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, com remuneração de R$ 3.036.

No segundo edital são ofertadas vagas, entre cargos de níveis médio e superior, para: fiscal de urbanismo e meio ambiente, auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, enfermeiro, e técnico de enfermagem. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 5.559,47.

Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Consulpam.

>> Veja edital 001.

>> Veja edital 002.

Prefeitura de Pereiro

O município de Pereiro, no Interior do Ceará, está com 261 vagas abertas para trabalho na administração pública. Há oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 9 mil, a depender do cargo.

No total, estão abertos quatro editais de concurso público, com vagas para agentes de trânsito, profissionais do magistério, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, motoristas, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, cirurgiões dentistas, médicos de diferentes especialidades, dentre outros.

As inscrições para todos os concursos — organizados pelo Instituto Consulpam — vão até 19 de fevereiro.

>>> Confira o edital.

Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) divulgou edital de concurso público com 49 vagas em cargos de níveis médio, técnico, e superior.

Entre as oportunidades de níveis médio e técnico, são ofertadas sete vagas para o cargo de assistente em administração e 19 para técnico em diversas especialidades. Já as vagas de nível superior são distribuídas entre 14 áreas da graduação.

Conforme o edital, os salários ofertados são de R$ 3.029.90 para cargos de nível médio e técnico; e de R$ 4.967,04 para cargos de nível superior.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de março pelo site do Idecan, entidade responsável pelo certame.

>> Veja edital completo.