A Caixa Econômica Federal divulga nesta segunda-feira (2) o gabarito das provas do concurso aplicado nesse domingo (1º), em todo o País.

De acordo com o cronograma divulgado pela Fundação Cesgranrio, responsável pelo certame, o prazo para interpor recursos começa nesta segunda e segue até esta terça-feira (3). Somente após a análise das contestações é que os concorrentes saberão se algum item precisou ser anulado.

Caso haja anulação de alguma questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, automaticamente.

Concurso Caixa

O Concurso Caixa oferece 184 vagas imediatas para candidatos de nível superior, além de outras 552 para cadastro de reserva. As remunerações iniciais são de até R$ 16.495.

As oportunidades estão distribuídas em diversas cidades, incluindo do Ceará. Os cargos são para arquiteto, engenheiro civil, eletricista e mecânico, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

Além das provas objetivas, os concorrentes terão de passar por prova discursiva e avaliação de títulos.