Concurso da PGE Ceará: locais de prova devem ser divulgados hoje (13); veja como consultar

A Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) divulga nesta quinta-feira (13) os locais de aplicação das provas objetivas e discursivas do concurso da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Os locais devem ser acessados no site do concurso, por meio do Cartão de Informação do Candidato.

O certame oferece, ao todo, 40 vagas para o cargo de técnico de representação judicial de diferentes áreas, como Direito, Administração, Engenharias e Tecnologia da Informação (TI). O salário-base é de R$ 5.938,70, mas também há gratificação por titulação e prêmio por desempenho.

>> Confira o edital

Provas

As provas do concurso da PGE serão aplicadas neste domingo (16). A primeira fase, que consiste em uma prova objetiva para ser feita no período entre 8 horas e 12h, vai demandar dos candidatos conhecimentos gerais e específicos. Serão, ao todo, 80 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada.

Já a segunda fase, que diz respeito a uma prova discursiva, será aplicada de 14h às 18h do mesmo dia.

Será desclassificado e eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 40 pontos no somatório das duas questões discursivas ou obtiver nota zero em qualquer das questões.