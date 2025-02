Concurso da Polícia Civil do CE altera comissão responsável pelo cargo de delegado

O concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) teve uma alteração na comissão responsável pelo cargo de delegado. A servidora Julieta Araújo Lima Portela foi retirada, e Marcília Pimentel Barros foi incluída no lugar. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (14).

Com a mudança, a composição atual da comissão presidida por Nartan da Costa Andrade ficou dessa maneira:

Nartan da Costa Andrade – presidente

– presidente Marcília Pimentel Barros – membro

– membro Juliana Fernandes Tavares Aquino – membro

– membro Roberto Alzir Dias Chaves – membro

– membro Fábio Torres Vieira – membro

– membro Maqson Eldo Cândido Ferreira – membro

– membro João Parente de Oliveira Maciel – membro

– membro Rodrigo Arruda de Carvalho – membro

O edital do concurso da PCCE ainda não teve data para ser divulgado, mas novidades devem surgir nas próximas semanas. Informações publicadas no DOE apontam que serão 100 vagas para o cargo de delegado, enquanto outras 400 estariam destinadas para escrivães e investigadores.

Para ingressar na carreira de delegado, o candidato do concurso PC CE deverá possuir o nível superior em Direito. O salário inicial do aprovado será de R$ 20.019,18. Ao final da carreira, o valor poderá chegar a R$ 31.247,87.

