Maratona do CIEE oferta mais de 400 vagas de estágio e aprendizagem em Fortaleza

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realizará, na próxima quarta-feira (20), mais uma edição da tradicional Maratona de Vagas, com oferta de estágio e aprendizagem em 88 postos de atendimento espalhados pelo Brasil. A ação é gratuita.

Em Fortaleza, serão ofertadas 408 oportunidades. O atendimento acontecerá de forma presencial na Rua Barão de Aratanha, número 80, no Centro, de 9h às 15h.

Os interessados devem ter em mãos um comprovante de residência, que pode ser no nome dos pais ou parentes próximos, além de RG e CPF. A iniciativa também contará com especialistas do CIEE para tirar dúvidas e localizar vagas que melhor se encaixam no perfil do candidato.

Áreas com mais oportunidades

A ação reunirá 22,3 mil vagas no País, sendo 8,2 mil oportunidades de estágio, 3,4 mil vagas voltadas para o programa de aprendizagem e 10,2 mil oportunidades oriundas de processos seletivos públicos.

Segundo o CIEE, as áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são: Administração, Direito, Marketing, Contabilidade, Construção Civil, Tecnologia e Comunicação Social. Já em Aprendizagem, os cursos de capacitação com maior volume de vagas são: Administração, Vendas, Varejo, Logística e Produção.

