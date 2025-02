Técnico de enfermagem e motorista de aplicativo é morto dentro de carro após roubo em Fortaleza

O técnico de enfermagem Pablo Mendes Freire, de 32 anos, foi assassinado a facadas na noite da última sexta-feira (21), enquanto trabalhava como motorista de corridas por aplicativo, no bairro Parque Iracema, em Fortaleza.

A vítima foi morta em uma via pública, após um roubo ocorrido no bairro. Ele foi encontrado já sem vida dentro do próprio carro.

Ao tomar conhecimento do crime, investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciaram investigações para localizar os suspeitos.

Menos de 24 horas depois, no sábado, dois homens foram presos em flagrante por suspeita de participação no assassinato. As capturas aconteceram em um imóvel no bairro Bom Jardim.

Segundo a Polícia Civil, tratam-se de um homem de 19 anos, com histórico de atos infracionais análogos aos crimes de roubo a pessoa, roubo de veículo, lesão corporal e ameaça; e um homem de 23 anos, com antecedentes criminais por roubo.

A dupla foi levada à sede do DHPP, autuada em flagrante pelo crime de latrocínio e colocada à disposição da Justiça cearense.

Com a repercussão do caso, associações da área da saúde prestaram condolências pela morte do técnico de enfermagem.

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará (Sindsaúde) manifestou "profundo pesar", lembrando que Pablo era "um profissional dedicado, sindicalizado e sempre comprometido com a defesa da saúde e dos direitos da categoria".

Já o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE) lamentou "profundamente" o falecimento. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de profissão, reconhecendo sua dedicação à Enfermagem e à assistência à saúde. Que sua trajetória seja lembrada com respeito e gratidão. Desejamos força e conforto a todos que compartilham essa perda", declarou a entidade.

Nas redes sociais, amigos e colegas de trabalho compartilharam lembranças com Pablo, classificando-o como um homem "atencioso", "brincalhão" e "sempre com um sorriso no rosto".

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que também número de WhatsApp. O sigilo e anonimato são garantidos.