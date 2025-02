Policiais militares salvam bebê de 24 dias engasgada no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza

Uma bebê de 24 dias que estava engasgada foi salva por policiais militares (PMs) no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, nesse domingo (16). O pai da recém-nascida saiu com ela nos braços e pediu socorro aos agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) por volta das 8h30.

De acordo com a corporação, a bebê apresentava sinais de asfixia e cianose — condição que deixa partes do corpo azuladas pela falta de oxigênio no sangue.

O soldado Castro, do 17º BPM, realizou a manobra de Heimlich e desobstruiu as vias respiratórias da criança. "Em poucos instantes, a criança voltou a respirar, abriu os olhos e retomou os movimentos, apresentando uma melhora visível em sua coloração", informou a PMCE.

Bebê foi levada à UPA

A guarnição policial, composta ainda pelo Subtenente Dias e pelo Soldado Gama, levou o bebê até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Bom Jardim.

Na unidade, a equipe médica de plantão "prestou os cuidados necessários para garantir a estabilização da saúde da recém-nascida".

