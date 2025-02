Casal de influenciadores cearenses que movimentou R$ 130 milhões no Jogo do Tigrinho é alvo de operação policial

Um casal de jovens influenciadores digitais cearenses que movimentou R$ 130 milhões por meio da divulgação de jogos de azar ilegais, como o Jogo do Tigrinho, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nesta terça-feira (18). Eles tiveram carros de luxo apreendidos, e são investigados por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, e crimes contra e economia e o consumidor.

A operação, intitulada "Jackpot" foi conduzida pela Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro, cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, bloqueou R$ 117 milhões em contas bancárias e sequestrou 28 imóveis pertencentes ao casal, dentre eles, dois em um condomínio fechado de alto padrão e duas pousadas.

Segundo a PCCE divulgou em coletiva de imprensa nesta terça-feira, diversos carros de luxo de marcas como BMW, Mercedes-Benz e Porsche foram apreendidos pelos agentes de segurança durante a força-tarefa.

"As investigações já demonstram pelo menos a quantia movimentada de R$ 130 milhões de reais de forma atípica, tudo fruto dessa atividade ilícita que fica ludibriando as pessoas de uma forma simulada e induzindo a participarem desses jogos intituladas de cassino online, não seguindo nenhuma regulamentação", indicou o delegado Jailton Rodrigues.

A dupla não foi presa, pois não houve situação de flagrante, mas eles permanecem sob investigação, segundo a Polícia Civil.

Rotina de ostentação atraiu atenção

Conforme o delegado da Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro, a investigação chegou ao casal por conta da rotina de ostentação divulgada nas redes sociais, além de uma denúncia que chegou às autoridades policiais.

Legenda: Carros das marcas Mercedes-Benz e Porsche foram apreendidos, e 28 imóveis foram sequestrados Foto: Divulgação/Polícia Civil

O Diário do Nordeste apurou que o homem investigado possui cerca de 227 mil seguidores no Instagram. Mateus da Silva se apresenta nas redes sociais como "pai das plataformas". Antes de começar a divulgar os jogos ilegais e começar a viver uma vida de luxo, o investigado seria flanelinha.

"O modo de agir desse casal foco da operação de hoje é o uso das redes sociais, principalmente o Instagram, Telegram e WhatsApp. Eles ficam fazendo difusão de jogos, cassinos e plataformas irregulares que não tem nenhum requisito da legislação. Dessa forma eles vem ganhando uma grande quantia em dinheiro", pontou Jailton.

O delegado Jailton Rodrigues também explicou que os divulgadores desses jogos ilegais são recrutados por empresas nacionais e internacionais que oferecem um contrato de lucro.

"O lucro pode se dar de três formas: através do cadastro, do dinheiro que clientes estão perdendo e do dinheiro que eles estão ganhado. Sendo que o percentual auferido por eles através do que os apostadores estão perdendo é gigantesco", indicou o delegado.

