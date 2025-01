Quem são os criminosos que mataram um policial penal e planejavam explodir presídio para resgatar presos no Ceará

As Forças de Segurança e do Sistema Penitenciário do Ceará consideram a investigação da morte do policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima, em Fortaleza, na última terça-feira (28), elucidada. Quatro suspeitos de participação no crime foram presos e outros três foram mortos, em ações policiais.

Os policiais penais já investigavam os criminosos por suspeita de que eles planejavam explodir a Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga 3) e resgatar presos da Ala de Segurança Máxima, ligados à facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV).

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a Coordenadoria de Inteligência (Coint) da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) tinha apurado que o CV realizou um "consórcio" com integrantes do Ceará e do Pará com o objetivo de realizar o resgate de presos.

25 criminosos seriam empregados no plano criminoso, com cerca de 15 a 20 fuzis, para "explodir" a Unidade Penitenciária. Os paraenses estavam na posse de 400 munições de fuzis e centenas de munições de outros calibres.

Na posse das informações, dois policiais penais da Coint foram realizar uma "campana" na frente de uma pousada, na Avenida Monsenhor Tabosa, Centro de Fortaleza, onde havia a suspeita de que os paraenses estavam hospedados. Entretanto, os agentes foram surpreendidos pelos criminosos. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) divulgou que a quadrilha pensava que os policiais eram membros de uma facção rival.

O policial penal sobrevivente do ataque criminoso relatou à 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que chegou a visualizar um veículo Volkswagen T-Cross se aproximar e dois suspeitos saírem. Os investigadores estavam prontos para filmar os criminosos, mas não esperavam ser alvejados. O depoente ainda conseguiu revidar e balear um atirador. Já o policial Lima não conseguiu reagir, foi baleado e morto.

Suspeitos presos e mortos

O assassinato do policial penal no exercício da função causou comoção e revolta na Polícia e na população cearense. Uma força-tarefa formada pelas polícias Civil, Militar e Penal iniciou as buscas pelos criminosos que tiveram participação direta e indireta no crime.

Logo após o crime, Isaac Lucas Oliveira de Azevedo, de 29 anos, natural do Pará, foi preso em uma pousada, no Centro de Fortaleza. Com ele, foram apreendidos 10 kg de cocaína, 15 gramas de maconha, 400 munições de fuzil calibre 5.56, 100 munições calibre 380 e 60 munições calibre 9 milímetros foram apreendidas. O suspeito foi conduzido para a sede do DHPP, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte de arma de fogo (ele não teria participado diretamente do homicídio).

Nonato Lopes dos Santos, 31, natural do Amazonas, também foi detido no Centro de Fortaleza, poucos minutos depois. Com o suspeito, foram apreendidas caixas de munições e uma pistola calibre 9mm com numeração raspada. Ele foi autuado por porte ou posse ilegal de arma de fogo (também não teria participação direta do homicídio).

A terceira prisão ocorreu no bairro Bonsucesso, também na capital cearense, ainda na noite da última terça-feira (28). James Heyller Gola Souza, conhecido como 'Lorim Dinamite', natural do Pará, foi abordado na posse do veículo utilizado na morte do policial, o qual ele estaria dirigindo. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e o automóvel foi apreendido.

Já Will Pessoa da Silva, 25, também natural do Pará, foi preso em um flat na Avenida Beira Mar, na manhã de quarta-feira (29). Ele seria um dos atiradores do ataque criminoso aos policiais penais, motivo pelo qual foi autuado em flagrante por homicídio. Na ação criminosa, Will também foi baleado. O suspeito foi levado pelos comparsas para o bairro Moura Brasil, onde foi atendido por uma enfermeira moradora da região.

Apesar das prisões, a Polícia continuou a operação no bairro Moura Brasil, porque tinha a informação que outros criminosos estavam escondidos na região, onde eram protegidos pela facção Comando Vermelho. A ação policial levou moradores a denunciarem invasões a residências e ações truculentas e a realizarem um protesto, na tarde da última quinta (30). A Polícia Militar respondeu, em nota, que agiu "dentro da legalidade e em respeito aos direitos individuais de cada cidadão".

Na noite de quinta (30), os policiais localizaram mais dois criminosos naturais do Pará, no bairro Moura Brasil. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os suspeitos resistiram à abordagem policial, houve um confronto e eles foram mortos. Uma mulher, suspeita de integrar o grupo criminoso, também foi morta.

A reportagem apurou que os dois homens mortos na ação policial são Wellison Gonçalves da Silva, conhecido como 'Pica-Pau', e Luan Henrique Bezerra de Souza, o 'Bochecha'. A dupla teria vindo do Pará com o objetivo de participar do resgate de presos no Ceará. 'Pica-Pau' era uma liderança da facção carioca naquele Estado e teria sido um dos atiradores da ação criminosa que vitimou o policial penal em Fortaleza.