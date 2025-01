Dois homens e uma mulher foram mortos durante uma intervenção policial no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, nesta quinta-feira (30). Eles eram suspeitos de envolvimento no homicídio do policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima, na Capital, na última terça-feira (28).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou que a ação tinha o objetivo de capturar envolvidos no caso. “Houve resistência e três pessoas suspeitas foram mortas por intervenção policial”, explicou a Pasta.

As investigações indicam que um dos homens foi responsável pelos disparos que vitimou o policial penal. Já o outro teria envolvimento direto no homicídio. Ainda segundo a SSPDS, a mulher também participava do grupo envolvido com o caso.

Veja também Segurança Moradores do Moura Brasil denunciam invasões de policiais às residências; PM diz que agiu na legalidade Segurança Suspeito de matar policial penal em Fortaleza foi preso duas vezes em 2024 e se apresentava como empresário de joias

A Pasta informou que, após a operação desta quinta-feira (30), o caso da morte do policial penal está “elucidado”. A avaliação leva em conta as prisões de quatro homens nessa terça (28) e quarta-feira (29), além da apreensão de dez quilos de cocaína, armas e mais de 100 munições.

Os suspeitos mortos ainda não foram identificados formalmente. Com eles, foram apreendidas quatro armas de fogo, conforme a Pasta. A ação foi realizada por equipes das Polícias Civil (PCCE), da Policial Militar (PMCE) e da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

MORADORES DENUNCIAM INVASÕES

Moradores do bairro Moura Brasil relatam ações truculentas de policiais, desde a morte do policial penal, assassinado a tiros no Centro de Fortaleza. Nessa quinta-feira (30), o Diário do Nordeste recebeu denúncias de populares da comunidade 'Oitão Preto', que falam sobre pessoas terem passado mal devido às intervenções.

Ainda nessa quinta, a comunidade promoveu ainda uma manifestação para protestar contra o ocorrido. Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse que o patrulhamento no 'Oitão Preto' "é realizado dentro da legalidade e em respeito aos direitos individuais de cada cidadão".

Veja também Segurança Policial penal é morto a tiros em emboscada no Centro de Fortaleza; dois suspeitos são detidos Segurança Polícia prende terceiro suspeito de participação na morte de policial penal no Centro de Fortaleza Segurança Suspeitos de matar policial penal no Centro de Fortaleza acreditavam que agente era de facção rival, diz PCCE

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de crianças e adolescentes que estavam a caminho de uma aula de surf sendo abordado e revistado, em uma ação popularmente conhecida como 'baculejo'. Uma pessoa ligada à Escola Beneficente de Surf Moura Brasil conversou com a reportagem e relatou também que casas foram invadidas, com portões arrombados pelos agentes.

VEJA VÍDEO:

"É um terror psicológico, as crianças vendo essas cenas, crianças apanhando. Quando tentaram entrar na minha casa e eu falei em mandado de apreensão e busca, um deles me jogou no chão. Era todo o tipo de Polícia, mas nós não temos culpa desse policial ter sido morto. Eles querem ser a Lei, mas não respeitam a Lei", disse o morador.

A reportagem também recebeu informações que policiais penais teriam participado das invasões no Moura Brasil. Procurada, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) disse que a resposta deste caso ficaria a cargo da PMCE.

Veja também Segurança Suspeito de fornecer armas e drogas para facção no Ceará é acordado por policiais e preso em São Paulo Segurança Suspeito de matar policial penal em Fortaleza foi preso duas vezes em 2024 e se apresentava como empresário de joias Segurança Quatro policiais militares são alvos de operação por suspeita de desvio de armas e munições de quartel em Fortaleza

VEJA NOTA DA PMCE NA ÍNTEGRA:

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que o patrulhamento no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, onde fica localizada a comunidade do “Oitão Preto”, é realizado dentro da legalidade e em respeito aos direitos individuais de cada cidadão. A PMCE também informa que mantém, de forma ininterrupta, viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e Força Tática (FT) do 5º Batalhão de Policial Militar (5º BPM). A área conta ainda com saturações, que são realizadas periodicamente pelo efetivo local, e com o reforço do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), que intensificam o patrulhamento nas ocasiões e horários de maior necessidade.

Nesta quarta-feira (29) policiais militares apreenderam uma arma de fogo, munições, drogas e dinheiro. O fato aconteceu durante operação realizada no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. A ação ocorreu na Comunidade do Oitão Preto, onde os policiais identificaram um volume suspeito enterrado na areia. Ao verificarem o local, encontraram uma sacola contendo uma pistola calibre .380, 44 munições do mesmo calibre, 66 papelotes de maconha, duas balanças de precisão e R$ 342 em espécie. Nenhum suspeito foi localizado no momento da apreensão. Todo o material foi encaminhado ao 34º Distrito Policial para os devidos procedimentos".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias

POLICIAL MORTO

Na última terça-feira (28), um policial penal foi morto a tiros no Centro de Fortaleza. O agente estava com outros dois colegas em uma investigação do Setor de Inteligência da SAP no momento do crime, quando uma dupla armada desceu de um carro e efetuou os disparos contra o servidor.

De acordo com o Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindppen-CE), o policial foi identificado como José Wendesom Rodrigues de Lima. O agente tinha 37 anos e chegou a ser levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos.

Quatro suspeitos foram detidos pelo assassinato. 10 quilos de cocaína, armas e mais de 100 munições foram apreendidas.

Conforme a investigação, as vítimas teriam sido confundidas pelos criminosos com membros de uma facção rival. Os policiais penais estavam em um carro descaracterizado monitorando suspeitos que estavam hospedados em uma pousada no Centro.

O paraense Will Pessoa da Silva é um dos suspeitos pelo assassinato. Ele foi preso em um flat localizado na Avenida Beira Mar. Will já havia sido preso duas vezes por suspeita de tráfico de drogas, em 2024, nos estados do Pará e Goiás, e já tinha uma condenação pelo crime. Antes de ser detido em dezembro último, ele se apresentava como empresário do ramo de joias.