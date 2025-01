Suspeito de matar policial penal em Fortaleza foi preso duas vezes em 2024 e se apresentava como empresário de joias

Um suspeito de matar o policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima, em Fortaleza, na última terça-feira (28), havia sido preso duas vezes por suspeita de tráfico de drogas, em 2024, nos estados do Pará e Goiás, e já tinha uma condenação pelo crime. Antes de ser detido em dezembro último, ele se apresentava como empresário do ramo de joias.

O paraense Will Pessoa da Silva, de 25 anos, foi preso pela polícia cearense na manhã desta quarta-feira (29), em um flat localizado na Avenida Beira Mar. Ele estava baleado. A Polícia acredita que ele tenha participado diretamente da ação criminosa que vitimou o policial penal e ficou baleado na troca de tiros.

A defesa do suspeito não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para manifestações dos advogados.

Legenda: Policiais estavam em carro descaracterizado quando foram alvos de criminosos Foto: Reprodução/Redes Sociais

José Wendesom e mais dois policiais penais realizavam um levantamento de inteligência, em um carro, na Avenida Monsenhor Tabosa, quando foram surpreendidos por criminosos que atiraram contra o veículo, na manhã de terça (28). A Polícia Civil do Ceará (PCCE) acredita que os policiais tenham sido confundidos com integrantes de uma facção criminosa rival.

Outros três suspeitos de participar do homicídio também foram presos, nos bairros Centro e Bonsucesso, em Fortaleza. Com eles, foram apreendidos 10kg de cocaína, 400 munições de fuzil, 300 munições de outros calibres, duas armas de fogo e um carro que teria sido utilizado na ação criminosa.

Veja também Segurança Membros de torcidas organizadas são alvos de busca e apreensão por crimes em jogos de futebol no Ceará Segurança MP denuncia integrante do Comando Vermelho por morte de subtenente no Pirambu e pede R$ 40,5 mil em danos

Prisões e condenação por tráfico de drogas

Natural de Santarém (Pará), Will Pessoa da Silva tem um histórico de prisões por tráfico de drogas. Ele foi alvo de um mandado de prisão temporária, na Operação Annuum, deflagrada pela Polícia Civil do Pará, no dia 6 de dezembro do ano passado.

Segundo o portal G1 (Santarém e Região), Will Pessoa era o principal alvo da Operação e líder de um esquema criminoso de tráfico de drogas. Conforme as investigações, o suspeito se passava como empresário do ramo de joias e ostentava nas redes sociais, com imagens de uma via de luxo, viagens e motos aquáticas.

Em abril de 2024, Will e outro suspeito foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Goiás. A dupla, que teria saído de Santarém, no Oeste do Pará, foi flagrada com 54 kg de drogas (entre maconha e skunk - a "supermaconha") em um veículo.

Will Pessoa já tem uma condenação, na Justiça do Pará, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em sentença datada de 30 de abril do ano passado. O acusado foi condenado a 8 de prisão, em regime inicial semiaberto. Ele esteve preso, pelo processso criminal, por 6 meses - entre junho e dezembro de 2020.

Conforme as investigações policiais da época, Will Pessoa da Silva e a mãe forneciam drogas para criminosos revenderem na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém.