IBGE abre inscrição de concurso público com 3,1 mil vagas no CE e em outros nove estados; veja detalhes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrição de concurso público de nível fundamental e médio para o Censo Cidades Estudantil Brasil 2025.

São ofertadas 3.156 vagas temporárias para realização do Censo Estudantil em cidades dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará, Sergipe, Maranhão, Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência.

As oportunidades são para os cargos de Agente Recenseador, distribuídas nas áreas de Administração; Educação; Saúde; Esporte, Cultura, Lazer e Cidadania, com remuneração variando entre R$ 1.970,00 e R$ 2.100,00. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Para o cargo de Agente Recenseador - Áreas de Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Cidadania, e Saúde, é oferecido vale-

refeição de R$ 450,00 e vale-transporte. Já para Agente Recenseador - Administrativo, o vale-refeição é no valor de R$ 550,00, e também é oferecido vale-transporte.

Como se inscrever?

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 07 de abril, pelo site da Omni Concursos Públicos, empresa responsável pelo certame. O valor da taxa varia de R$ 54,50 a R$ 68,50.

O concurso será realizado por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, que serão realizadas no dia 29 de junho. Os gabaritos preliminares serão disponibilizados no dia 01 de julho e os resultados sairão no dia 29 de julho.

