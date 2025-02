Três suspeitos morrem em confronto com a Polícia Militar após abordagem em Itapipoca, no Ceará

Três homens morreram em confronto com policiais militares após uma abordagem no município de Itapipoca, no interior do Ceará, na tarde dessa quarta-feira (19). Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os suspeitos iniciaram disparos contra os agentes de segurança, que revidaram.

Os homens estariam armados e pichando muros na Praia da Baleia, conforme denúncias recebidas pelo 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Itapipoca.

Quando a composição policial chegou ao local, os suspeitos fugiram."No momento da abordagem, os indivíduos efetuaram disparos contra as composições, que reagiram à injusta agressão", explicou a PMCE, em nota.

Os três homens baleados foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito em uma unidade de saúde.

Veja também Segurança CE quer reduzir homicídios em 11% em 2025, e policiais receberão bônus de até R$ 6 mil se meta for alcançada Segurança Suspeitos de tentar transportar celulares para membros de facção são presos no Ceará Segurança Garçom acusado de matar jovem em Fortaleza por não concordar com preço do programa vai a júri popular

Armas apreendidas

Em diligências, equipes da Força Tática e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) apreenderam as armas utilizadas pelos suspeitos: uma pistola Taurus .40, com numeração suprimida, uma pistola Taurus .380 também a numeração suprimida e um revólver Taurus.

Os agentes de segurança ainda localizaram um carregador de pistola 140, e encontraram uma motocicleta Honda Fan 150 com placa, chassi e número do motor adulterados.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias