OAB Ceará recebeu 101 denúncias do 'Golpe do Falso Advogado'; Polícia Civil investiga

"Venho trazer ótimas notícias sobre o seu processo". É com esta frase tão aguardada pela parte de uma ação judicial que estelionatários se aproveitam para dar início a um golpe. Não demora até vir a exigência de um pagamento, disfarçado de custas ou honorários.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) alerta para o 'Golpe do falso advogado' e fala de um "crescimento expressivo dessas fraudes". Segundo a OAB, nas últimas semanas foram recebidas 101 denúncias.

A reportagem apurou que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) instaurou inquérito para apurar o golpe dado por criminosos se passando por escritórios de advocacia. De acordo com a PCCE, o inquérito está em andamento por meio da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), "com oitivas e levantamentos sigilosos, sobre suspeitos que estão se passando por advogados para aplicar golpes. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar os trabalhos policiais".

O Diário do Nordeste recebeu denúncias nas últimas semanas, com detalhes de como os estelionatários vêm agindo. Uma das vítimas recebeu mensagem de um falso advogado falando que: "hoje pela manhã o juiz decretou vitória judicial perante a seu processo, ele se encontra em fase de liberação previstos para a data de hoje... Para prosseguir com a Liberação do seu benefício solicito os dados Bancários atualizados (Agência, Conta e Banco) para que eu possa anexar junto a sua documentação ao BACEN o órgão pagador da ação".

A OAB reforça a "necessidade de urgência na conclusão das investigações" e diz que no último mês de janeiro enviou ofício à Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) "anexando informações relevantes para a instrução do inquérito, como registros de denúncias e números de telefone utilizados pelos fraudadores".

DENÚNCIAS

O coordenador estadual de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia da OAB-CE, Fábio Costa, acrescenta ainda que "o acompanhamento contínuo da entidade e sua atuação para fortalecer as investigações. A OAB-CE tem se mantido vigilante e colaborativa, encaminhando periodicamente informações que possam auxiliar no andamento do inquérito. Nosso compromisso é garantir que esse crime seja combatido com rigor, protegendo a advocacia cearense e a sociedade".

Já o coordenador estadual de Fiscalização adjunto da OAB-CE, Daniel Ibiapina, diz que a Ordem já tinha notificado o golpe à Polícia no ano passado e que no início deste ano de 2025 a prática criminosa se intensificou.

"O modus operandi é que eles se utilizam de informações reais, de processos que existem, se utilizam da foto do advogado, do nome do escritório e pedem valor para dar andamento ao processo. Alertamos aos clientes que sempre compareçam aos escritórios, que busquem saber a veracidade do contato, e alertamos aos advogados que comuniquem aos seus clientes que esta solicitação de valores não costuma acontecer via online" Daniel Ibiapina

Ainda de acordo com Daniel, o 'Golpe do falso advogado' também vem sendo noticiado em estados como São Paulo, Paraná e Minas Gerais. No ano passado, a OAB de São Paulo chegou a divulgar uma cartilha alertando para os formatos de golpe "que tem se repetido de forma alarmante, e, na maioria dos casos, as vítimas são pessoas extremamente humildes. Cabe à advocacia educar e orientar os clientes, além de se resguardar contra possíveis denúncias, pois, ao cair em um golpe, o cliente tende a buscar alguém para responsabilizar, sendo a advocacia geralmente a primeira a ser lembrada nesse momento de infortúnio".

