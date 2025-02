Concurso do Ibama: taxa de inscrição para vagas com salários de até R$ 9,9 mil deve ser paga até hoje (20)

Inscritos no concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) devem estar atentos ao prazo de pagamento da taxa de inscrição, que termina nesta quinta-feira (20).

O pagamento do boleto no valor de R$ 95,00 deve ser feito por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), que está disponível para impressão no site do Cebraspe, que é a banca organizadora.

Vagas

O certame oferta 460 vagas distribuídas entre os cargos de analistas administrativo e ambiental. Das vagas, 130 são destinadas para analista administrativo, enquanto outras 330 são para analista ambiental.

As vagas ofertadas no certame exigem ensino superior e serão lotadas no Ceará e nos demais estados, além do Distrito Federal.

O salário inicial em ambas as funções é de R$ 9.994,60, e há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e candidatos negros e pardos.

Provas

Ao todo, os candidatos serão submetidos a três fases: provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. As duas primeiras possuem caráter eliminatório e classificatório e a última apenas classificatório.

Conforme o cronograma, as avaliações objetivas e discursivas acontecem no mesmo dia: 6 de abril. Elas serão aplicadas em todas as capitais, além do Distrito Federal. O resultado do certame está previsto para ser divulgado em 7 de maio.

Cronograma concurso Ibama 2025

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 20 de fevereiro.

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 6 de abril.

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 11 de abril

Divulgação do edital de resultado das provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva: 7 de maio.

