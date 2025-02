Hamas entrega caixões pretos para Israel com corpos de mãe, dois filhos e de jornalista reféns

O Exército Israelense anunciou que recebeu, nesta quinta-feira (20), os corpos de quatro reféns mortos no confronto com Hamas. Dentre os restos mortais, estão os de uma mãe com dois filhos pequenos, um de oito meses e outro de quatro anos. A quarta vítima é o jornalista israelense Oded Lifshitz, de 83 anos.

Os três faziam parte da família Bibas, de origem argentina, que viraram símbolo do terror do ataque de 7 de outubro de 2023.

A entrega aconteceu em KhanYunis, sul da Faixa de Gaza, diante do olhar de milhares de palestinos. A ação foi coordenada por membros encapuzados do Hamas, que exibiram os quatro caixões em um palco. Atrás deles, estava um grande cartaz com as imagens das vítimas, além do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apresentado como um vampiro.

Alguns minutos depois, os caixões foram colocados em veículos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). A entrega dos quatro corpos foi realizada em troca da libertação, no último sábado (15), de prisioneiros palestinos em Israel, segundo o acordo de trégua que entrou em vigor desde 19 dejaneiro. O pacto acabou com 15 meses de uma guerra devastadora em Gaza.

Veja também Mundo Médico canadense descobre que está infartando ao atender paciente que passava pela mesma emergência Mundo Criador de criptomoeda pivô de escândalo em governo Milei nega ter subornado irmã do presidente Mundo Papa Francisco teve uma 'noite tranquila', atualiza Vaticano

Autoridades de Israel lamentam o ocorrido

Em Israel, o clima é de luto. Em comunicado, o Netanhyahu definiu que esta quinta-feira "será um dia profundamente comovente, um dia de luto". Em publiação no X (antigo Twitter), o presidente israelense, Issac Herzog, pediu perdão pelas mortes.

"Nossos corações estão devastados. Em nome do Estado de Israel, inclino minha cabeça e peço perdão. Perdão por não proteger vocês naquele dia terrível. Perdão por não trazê-los para casa com vida", escreveu.

Dúvida sobre as mortes

A crueldade com que a família Bibas foi destroçada virou um símbolo contra a crueldade do conflito em Gaza. O grupo palestino culpa um ataque realizado pelo exército israelense pela morte da mãe, Shiri, e dos dois filhos. No entanto, as autoridades de Israel não confirmaram essa versão e realizarão exames de DNA nos corpos.

A família foi sequestrada durante o ataque de 7 de outubro no kibutz Nir Oz, no sul de Israel, perto de Gaza. As imagens que o Hamas divulgou na época, que mostravam a mãe abraçando fortemente seus dois filhos quando eram levados à força, foram exibidas em todo o mundo.

Legenda: Shiri Biba com o filho Kfir Foto: Reprodução

Yarden Bibas, o pai das crianças, de 35 anos, foi libertado no dia 1º de fevereiro em outra troca de reféns por prisioneiros palestinos. Kfir Bibas era o mais jovem dos 251 reféns sequestrados em 7 de outubro. Antes da troca desta quinta-feira, 70 pessoas continuavam retidas em Gaza, incluindo pelo menos 35 que estariam mortas, segundo o Exército israelense.

Desde o início da trégua, no âmbito de um acordo negociado por Catar, Egito e Estados Unidos, foram libertados 19 reféns israelenses em troca de mais de 1.100 prisioneiros palestinos.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.