Papa Francisco teve uma 'noite tranquila', atualiza Vaticano

O papa Francisco, hospitalizado desde a última sexta-feira (14) com quadro de pneumonia nos dois pulmões, passou a noite tranquila e se levantou, conforme informou nesta quinta-feira (20) o gabinete de imprensa do Vaticano.

"A noite foi tranquila, o papa se levantou e tomou café da manhã em uma poltrona", afirmou a Santa Sé em um breve comunicado.

Francisco, de 88 anos, foi internado no hospital Gemelli de Roma devido a uma bronquite, mas, na última terça-feira (18), a Santa Sé anunciou que foi diagnosticado com pneumonia bilateral.

Nesta quarta-feira (19), o Vaticano explicou que os exames de sangue "mostram uma leve melhora, em particular os indicadores" de inflamação.

O anúncio de que o papa está com pneumonia aumentou a preocupação com a saúde do líder da Igreja Católica. O diagnóstico é complexo porque o jesuíta argentino teve parte do pulmão direito removido na juventude.

Fake news

A inquietação sobre a saúde do papa também aumentou após a propagação de notícias falsas nas redes sociais, em particular no X, que relatavam a morte de Francisco em vários idiomas.

Os colaboradores mais próximos do pontífice e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o visitaram nesta quarta (19).

Segundo a chefe de Governo, que passou 20 minutos com Francisco, o papa estava "alerta e receptivo". Meloni afirmou que "brincou" com ele. "Não perdeu o seu famoso senso de humor", declarou a governante.