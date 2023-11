Adolescente é morto em operação da Polícia Militar em São Gonçalo do Amarante

Um adolescente foi morto em uma operação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na noite dessa segunda-feira (27) em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com informações da corporação, a vítima foi atingida durante uma troca de tiros e chegou a ser socorrida pelos familiares, mas não resistiu aos ferimentos.

A ação que vitimou o adolescente tinha como alvo a captura de uma dupla que transportava entorpecentes. A PMCE afirmou que apreendeu um revólver de calibre .38, cerca de 1,579 kg de cocaína e um aparelho celular durante a ocorrência

Conforme testemunhas, o jovem estava andando com um cavalo próximo à residência de um dos suspeitos que receberia a droga, e a polícia teria o confundido com o homem e realizado os disparos.

Suspeitos

Segundo nota da PMCE, a operação teve início por volta de 19h40 de segunda-feira (27), durante abordagem a um veículo em um trecho da rodovia CE-085.

No carro, estavam o motorista, que havia sido contratado para realizar a corrida, e a passageira, identificada como Nayara Braz de Mesquita, de 21 anos, que já tinha antecedentes por porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Durante a busca, foi localizada a substância análoga à cocaína.

A suspeita informou a localização de quem receberia a droga, e os policiais compareceram à residência do homem, que reagiu e efetuou disparos de arma de fogo na direção da viatura.

Durante o confronto, o suspeito, Carlos Vitor Soares de Sousa Lima, de 23 anos, ficou ferido e foi socorrido ao hospital municipal. Ele já respondia criminalmente por consumo de entorpecentes, crime de trânsito e porte ilegal de arma.

Um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias do crime na Delegacia Metropolitana de Caucaia.