Prefeitura de Icapuí divulga seleção de professores e gestores escolares; veja editais

A Prefeitura de Icapuí, no Litoral Leste do Ceará, divulgou dois editais de seleção pública para ocupação de cargos na Secretaria Municipal de Educação. São ofertadas 303 vagas, sendo 52 imediatas e 251 para cadastro de reserva.

O primeiro edital é destinado à seleção de professores de diversas áreas, e o segundo para gestores escolares. As remunerações iniciais variam de R$ 1.518 a R$ 5 mil.

>> Edital Nº 01/2025

>> Edital Nº 02/2025

Inscrições

O período de inscrição começa segunda-feira (3) e seguirá até 24 de novembro, pelo site da Fundação Cetrede, responsável pelo certame. A taxa é de R$ 125 ou R$ 140, a depender do cargo pretendido.

A primeira etapa do processo seletivo será feita com provas objetivas para todos os cargos, que serão aplicadas nos dias 14 e 21 de dezembro.