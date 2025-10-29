Cagece oferta cursos profissionalizantes gratuitos em novembro; veja lista

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) abriu 114 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza no mês de novembro. As oportunidades são para os cursos de Auxiliar Administrativo, Gestão de Finanças, Excel Básico, Bombeiro Hidráulico e Pintura Industrial.

As matrículas serão realizadas no próximo sábado (1º), de 7h30 às 11h30, na sede da companhia, que fica no bairro Vila União, em Fortaleza.

Os interessados devem, antes da matrícula, solicitar carta de encaminhamento em qualquer Sine/IDT até a sexta-feira (31). Além dessa carta, é preciso, no ato da inscrição, apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. Podem se inscrever pessoas com idade mínima de 16 anos.

Como pedir carta de encaminhamento?

Para solicitar a carta de encaminhamento no Sine/IDT, é necessário levar comprovante de endereço em Fortaleza ou Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), número do PIS ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), identidade e CPF.

A carta não garante a participação no curso escolhido, pois as vagas serão preenchidas por ordem de chegada no dia da inscrição.

Para quem já concluiu algum curso gratuito oferecido pela Cagece, é possível substituir a carta pelo certificado de conclusão do curso realizado.

O material didático e o certificado de conclusão serão entregues gratuitamente aos alunos.

Veja lista de vagas por curso:

Auxiliar administrativo - 25 vagas

Período das aulas: de 10 a 21 de novembro

Horário das aulas: 17h às 20h, de segunda a sexta-feira

Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Gestão de finanças - 25 vagas

Período das aulas: de 3 a 20 de novembro

Horário das aulas: 17h30 às 20h, de segunda a quinta-feira

Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Excel Básico – 14 vagas

Período das aulas: de 3 a 14 de novembro

Horário das aulas: 17h às 20h, de segunda a sexta-feira

Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Bombeiro Hidráulico – 25 vagas

Período: dias 8, 9, 15 e 16 de novembro

Horário: 8h às 17h, sábado e domingo

Local das aulas: Unidade da Cagece no Pici (Rua Hilda Chavante, 1.900, Pici, Fortaleza)

Pintura Industrial – 25 vagas