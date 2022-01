Mulher é detida após furtar quase 700 produtos de motel em que trabalhava em Fortaleza

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nesta quarta-feira (20), no bairro São Gerardo, em Fortaleza, por furtar quase 700 produtos do motel em que trabalhava, entre eles objetos eróticos, preservativos, cigarros e bebidas alcoólicas.

A polícia chegou até a mulher após ser informada de um indivíduo que estaria andando armado, com capa tática e radiocomunicador. No local informado, os agentes encontraram a mãe do suspeito, que autorizou buscas na residência.

No local, a polícia encontrou um pênis de borracha, 65 sachês de lubrificante, 450 preservativos, nove garrafas whiskys e 27 em miniaturas da mesma bebida, uma garrafa de vodka, seis latas de refrigerante, 48 latas de cervejas, três energéticos, 69 carteiras de cigarro, cinco pastilhas e cinco gomas de mascar, além de dois radiocomunicadores e uma capa tática.

Suspeita confessa crime

Ao ser questionada sobre a procedência do material, a mulher confessou que trabalhava em um motel e furtou os itens de lá após ter feito acordo para rescisão do contrato na empresa.

Sobre a arma informada na ocorrência, ela disse aos policiais que se travava de um simulacro, que não foi encontrado durante as buscas, assim como o suspeito que o estaria utilizando.

A mulher foi conduzida ao 10º Distrito Policial, mas responderá ao furto em liberdade por não ter ocorrido o flagrante. Todos os produtos foram apreendidos e devolvidos à proprietária do motel, após ela registrar queixa.