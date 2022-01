Corpo de Bombeiros usa fio dental para retirar anel preso em dedo de mulher em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) utilizou um fio dental para retirar um anel preso no dedo de uma mulher de 55 anos, em Fortaleza. O caso aconteceu na última terça-feira (18).

Os militares foram acionados quando o anel já prendia a circulação do dedo da mulher, que relatou sofrer incômodo por parte do objeto há um tempo, alegando não conseguir retirá-lo.

A técnica utilizada, segundo os Bombeiros, simula um parafuso para a remoção do anel, que pode ser utilizada com linha encerada, linha nylon de pesca ou o fio dental, que foi o objeto escolhido.

A retirada ocorreu de maneira tranquila e com agilidade, embora do dedo da senhora estivesse com um pequeno ferimento.

Somente em 2021, o Corpo de Bombeiros do Ceará realizou 108 retiradas de joias, anel/aliança, enquanto que em 2020, durante todo o ano, foram realizados 110 atendimentos. Em 2019, foram 61 ocorrências.

