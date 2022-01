Homem fica preso em máquina de brinquedos no Terminal do Antônio Bezerra, em Fortaleza; veja

Um homem ficou preso em uma máquina de brinquedos no Terminal de Ônibus Antônio Bezerra, em Fortaleza, e foi auxiliado por funcionários do local. Até o momento, não se sabe em que data teria ocorrido o incidente.

Nas imagens, gravadas por outro usuário do terminal, é possível ver o homem com a cabeça presa na máquina, enquanto é puxado pelas pernas por um dos colaboradores do terminal.

Veja o vídeo:

Segundo a Socicam, empresa que administra os terminais de ônibus de Fortaleza, o homem foi retirado do brinquedo e não houve nenhuma queixa por parte do proprietário da máquina.

Veja a nota completa:

A Socicam, empresa que administra os terminais de ônibus de Fortaleza, informa que um usuário do terminal do Antônio Bezerra ficou preso em uma máquina e um colaborador ajudou a soltá-lo. Mas, não houve queixa por parte do proprietário da máquina, uma vez que a mesma não foi danificada.