Programa Auxílio Catador abre inscrição nesta sexta-feira (21) com 500 vagas

Terão início nesta sexta-feira (21) as inscrições para o Programa Auxílio Catador 2022, iniciativa do governo do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema). Ao todo, são ofertadas 500 vagas.

As inscrições acontecerão somente em formato virtual, por meio do site da Sema. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (19).

Conforme o titular da Sema, Artur Bruno, só podem se inscrever aqueles catadores que ainda não estão habilitados no programa.

“Os catadores habilitados em 2021, permanecem no PAC 2022, exceto os que foram oficialmente desvinculados, que para voltar ao programa, necessitarão de se inscrever novamente”, explica o secretário.

Como funciona o programa

A proposta do Auxílio Catador é contribuir para a mobilidade social dos catadores, fortalecer o associativismo na categoria; assim como ampliar o volume de materiais recicláveis e complementar a renda dos participantes.

Em 2021, o programa contou com a participação de 2.300 beneficiários, que concluíram o ano recebendo um quarto de salário mínimo como pagamento pelo serviço ambiental de coletar e segregar resíduos.