Adolescente assalta pousada em Barbalha, e mãe o reconhece nas imagens de segurança

Um adolescente foi apreendido, na noite dessa quinta-feira (20), pela Polícia Militar após roubar uma pousada em Barbalha, na Região do Cariri, e ser reconhecido pela mãe nas câmeras de vigilância do estabelecimento.

Agentes do 2º Batalhão da PM receberam informações, durante o patrulhamento ostensivo, de que uma mulher havia identificado a participação do filho em um assalto a uma pousada, na Avenida Paulo Maurício, no bairro Santo Antônio.

Com apoio da Força Tática, os militares foram ao endereço da mãe do jovem, no mesmo bairro. A mulher recebeu os agentes e autorizou as buscas no imóvel.

Apreendido na casa da mãe

O adolescente foi apreendido na casa da mãe com R$ 177 em dinheiro, um simulacro de pistola embaixo do colchão onde estava deitado, 16 gramas de maconha no guarda-roupas do mesmo quarto, além de uma roupa com as mesmas características da utilizada no crime.

O material e o suspeito foram conduzidos à delegacia municipal, onde ele foi lavrado um ato Infracional análogo ao crime de roubo.