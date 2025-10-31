Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagens do acidente, mostrando a sequência da queda.

Ceará

Homem é atropelado por motociclista enquanto corria em Cascavel; veja vídeo

A vítima sofreu ferimentos leves

Lucas Monteiro 14 de Outubro de 2025
Assista

É Hit

Isaías CDs tem casa invadida por abelhas em Cascavel; veja vídeo

Com ajuda funcionários de fazenda, ele retirou enormes favos de mel do teto da casa

João Lima Neto 03 de Outubro de 2025
Foto que contém galinhas em granja de Beberibe, no Ceará.

Negócios

Ceará perde para Pernambuco o posto de maior população de galinhas do Nordeste; veja lista

Quantidade de animais no território cearense cresce de forma mais tímida do que no estado vizinho

Luciano Rodrigues 01 de Outubro de 2025
Suspeita presa por tráfico de drogas

Segurança

Mulher é presa após divulgar rifa de drogas em Cascavel, na Grande Fortaleza

Suspeita já respondia por tráfico de entorpecentes, segundo a PMCE

Redação 09 de Setembro de 2025
Foto de casal preso por golpe do Pix falso em supermercado

Segurança

Casal é preso por suspeita de golpe de R$ 6,2 mil em pix falso para supermercado no Ceará

O casal pedia compras no supermercado via delivery, e enviavam os comprovantes adulterados para os funcionários

Redação 04 de Setembro de 2025
Policia Civil

Segurança

Motociclistas usavam perfis fakes nos aplicativos 99 e Uber para aumentar preços no CE, diz Polícia

Suspeitos podem responder por crimes de extorsão e associação criminosa

Redação 18 de Agosto de 2025
Itens que foram apreendidos após ação estão dezenas de canecas, assim como aproximadamente R$ 19 mil em espécie

Segurança

Mulher é presa em flagrante por venda de canetas emagrecedoras em Cascavel, na Grande Fortaleza

Suspeita de 35 anos comprava as canetas no exterior para revender no Brasil

Redação 16 de Julho de 2025
Quatro pessoas sorridentes ao lado de um carro de entrega de alimentos, promovendo a campanha de doação de alimentos, com destaque para a mensagem 'Nossa Popa' e uma sacola cheia de maracujás

Ceará

Escola pública do Ceará vence prêmio nacional e vai receber R$ 50 mil para construir laboratório

Realizada por duas estudantes de Ensino Médio, a pesquisa agraciada criou uma substância biodegradável capaz de auxiliar na produção agrícola

Redação 05 de Julho de 2025
Recepcionista morta posto de saúde na Caponga, em Cascavel

Segurança

Recepcionista é morta a tiros dentro de posto de saúde na praia da Caponga, em Cascavel

Segundo populares, homens armados teriam invadido o local e executado a servidora

Redação 05 de Maio de 2025
Foto da fachada da UPA de Cascavel

Segurança

Médico é afastado por suspeita de importunação sexual contra adolescente na UPA de Cascavel

Caso ocorreu na noite dessa sexta-feira (2), durante atendimento a um jovem de 17 anos na UPA Irmã Silveira

Matheus Facundo 03 de Maio de 2025
