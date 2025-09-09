Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mulher é presa após divulgar rifa de drogas em Cascavel, na Grande Fortaleza

Suspeita já respondia por tráfico de entorpecentes, segundo a PMCE

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Suspeita presa por tráfico de drogas
Legenda: Ela foi detida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em casa, no último domingo (7)
Foto: Divulgação PMCE

Uma mulher de 26 anos foi presa por tráfico de drogas, no último domingo (7), em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, após comercializar entorpecentes por meio de rifas. A suspeita chegou a divulgar um pacote de cocaína com ponto no valor de R$ 10. 

Ela foi detida em flagrante, na própria casa, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), após o recebimento de denúncias anônimas. Segundo divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a suspeita já respondia por tráfico de drogas. 

Veja também

teaser image
Segurança

Suspeitos de praticar tráfico de drogas entre o Pará e o Ceará são presos em operação policial

teaser image
Segurança

Pai e tio são presos suspeitos de estuprar irmãos de 13 e 14 anos, no Crato

No local, os policiais apreenderam 29 gramas de crack, seis gramas de cocaína, uma quantia em dinheiro e dois cartões de crédito.

O material apreendido e a mulher foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, onde ela foi autuada por tráfico de drogas. Agora, ela está à disposição da Justiça.

Assuntos Relacionados
Suspeita presa por tráfico de drogas
Segurança

Mulher é presa após divulgar rifa de drogas em Cascavel, na Grande Fortaleza

Suspeita já respondia por tráfico de entorpecentes, segundo a PMCE

Redação
Há 1 hora
Foto mostra um policial federal, fardado, em frente à sede da Polícia Federal em Fortaleza
Segurança

Suspeitos de praticar tráfico de drogas entre o Pará e o Ceará são presos em operação policial

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará tinha o objetivo de cumprir 3 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão, na operação

Redação
09 de Setembro de 2025
forum clovis bevilaqua impronuncia denúncia facção criminosa réus
Segurança

Chefe e matadores do CV não devem ser levados a júri por homicídio em Fortaleza, decide Justiça

A vítima estava sentada na calçada de casa quando foi surpreendida pelos homens armados

Emanoela Campelo de Melo
09 de Setembro de 2025
Imagem de viaturas da Polícia Civil do Ceará para matéria sobre pai e tio suspeito de estupro contra crianças no Crato
Segurança

Pai e tio são presos suspeitos de estuprar irmãos de 13 e 14 anos, no Crato

O estupro foi denunciado após a vítima do gênero feminino ter uma crise de ansiedade na escola, que acionou o Conselho Tutelar

Bergson Araujo Costa
08 de Setembro de 2025
Na foto, dois policiais militares aparecem ao lado de um casal flagrado fazendo sexo na praia em Fortaleza
Segurança

Casal é abordado pela PM após ser flagrado fazendo sexo na areia da Beira-Mar, em Fortaleza

Policiais foram chamados para ocorrência de "possível ato obsceno"

Redação
08 de Setembro de 2025
Foto mostra dois suspeitos presos pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, da Polícia Civil do Ceará. São dois homens sem blusa, com tatuagens, e shorts pretos
Segurança

Ex-jogador e comparsa, ligados a ataques e expulsões no Vicente Pinzón, são acusados pelo MP de integrar Comando Vermelho

Um dos acusados é um ex-jogador de futebol, José Roberto de Sousa Severo, o 'Imperador' ou 'Jogador', que virou chefe do Comando Vermelho, segundo a Polícia Civil. O outro, seria o 'braço direito' dele na organização criminosa

Messias Borges
08 de Setembro de 2025
Foto mostra um carro parado, em que estava o policial militar Flávio Nascimento Rodrigues, morto em uma tentativa de assalto em Fortaleza
Segurança

Acusados de matar PM em tentativa de assalto em Fortaleza são condenados a mais de 74 anos de prisão

Três réus foram sentenciados pela Justiça Estadual. Um quarto réu foi condenado por ajudar os criminosos, em outro processo. Enquanto outro suspeito de participar do latrocínio foi morto em confronto com a Polícia

Redação
08 de Setembro de 2025
Pefoce e PM foram acionadas para atender ocorrência
Segurança

Mãe encontra filho morto durante caminhada matinal, em Juazeiro do Norte, no Ceará

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para a ocorrência

Redação
08 de Setembro de 2025
Foto da fachada da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD), com uma viatura da Polícia Militar à frente
Segurança

Oito PMs são absolvidos em investigação por omissão na morte de jovem dentro de delegacia no Ceará

Outros três policiais militares foram punidos pela CGD com 5 dias de permanência disciplinar no quartel. Um ex-PM vai a júri popular pelo homicídio

Messias Borges
08 de Setembro de 2025
Foto do jovem Mateus Silva Cruz, assassinado a tiros aos 19 anos, dentro da Delegacia Regional de Camocim, em fevereiro de 2022. Na imagem, ele está na praia, veste uma blusa roxa e preta, sem mangas
Segurança

Julgamento de ex-PM por assassinato de jovem dentro de delegacia no Ceará é marcado pela Justiça

O crime aconteceu em Camocim, mas o júri foi desaforado para Fortaleza em razão de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e para preservar a segurança do réu

Messias Borges
08 de Setembro de 2025
agressao motorista de app indiciado vitima fisioterapeuta passageira
Segurança

Motorista de app que agrediu passageira e levou pertences da vítima é indiciado no Ceará

O caso foi registrado, por meio de Boletim de Ocorrência (BO), no último dia 2 de setembro deste ano

Redação
07 de Setembro de 2025
foto forum decisao absolvicacao faccao criminosa
Segurança

Quatro acusados de traficar drogas em Fortaleza e Caucaia são absolvidos na Justiça do Ceará

O grupo passou a ser investigado em 2018, após a análise de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça

Redação
07 de Setembro de 2025
Imagem mostra policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas em atuação em uma operação. A imagem mostra dois policiais civis, com coletes balísticos. Um agente mostra uma arma de fogo apreendida
Segurança

Delegacia que combate facções no CE já prendeu 488 suspeitos em 2025, mais que em todo o ano de 2024

Entre os presos, estão membros das quatro principais facções que atuam no Estado. As capturas ocorreram em todo o Ceará e até em outros estados brasileiros

Messias Borges
07 de Setembro de 2025
Viatura da Polícia Civil do Ceará, que elucidou crime de feminicídio em Tejuçuoca
Segurança

Homem é preso em Tejuçuoca por feminicídio após crime ser registrado como acidente de trânsito

O caso ocorreu em dezembro de 2023, mas homem foi preso na última quarta-feira (3)

Redação
06 de Setembro de 2025
drone sap secretaria penitenciária presídios facções rebolo delivery do crime
Segurança

Governo investe em equipamento 'anti-drone' para impedir 'delivery do crime' em presídios no Ceará

Só neste ano de 2025, policiais penais derrubaram 19 drones "sobrevoando os perímetros penitenciários" no Estado

Redação
06 de Setembro de 2025
Foto do engenheiro-agronômo cearense acusado de ser integrante de facção deixando a prisão
Segurança

Engenheiro preso por ser confundido com membro de facção no Ceará é solto após mais de 40 dias

Cearense saiu da Unidade Prisional (UP) de Quixadá nesta sexta-feira (5)

Matheus Facundo
05 de Setembro de 2025
Agentes durante operação que apreendeu lubrificantes em Aquiraz
Segurança

Quase 200 litros de óleo lubrificante falsificado são apreendidos em Aquiraz

Material não possuía registro como determina a Resolução da Agência Nacional de Petróleo

Bergson Araujo Costa
05 de Setembro de 2025
provedor ataque barra internet facção vigilante rendido
Segurança

Mulher investigada por ataque a sede de provedor de internet em Fortaleza é presa; veja vídeo

O ataque a sede do provedor aconteceu no último dia 30 de agosto

Redação
05 de Setembro de 2025
Foto de Hilux SW4
Segurança

Homens encapuzados assaltam casa paroquial e fazem padres reféns no Ceará; R$ 6 mil são levados

Suspeitos estavam atrás de supostos R$ 100 mil que o padre estaria escondendo em casa

Redação
05 de Setembro de 2025
draco comando vermelho prisao facção ceará polícia civil rio de janeiro
Segurança

Líder do CV preso em Copacabana é transferido para presídio no Ceará após Polícia encontrar 10 celulares em cela

38 mandados de prisão foram cumpridos na sexta fase da Operação Nocaute

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
05 de Setembro de 2025