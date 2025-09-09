Mulher é presa após divulgar rifa de drogas em Cascavel, na Grande Fortaleza

Uma mulher de 26 anos foi presa por tráfico de drogas, no último domingo (7), em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, após comercializar entorpecentes por meio de rifas. A suspeita chegou a divulgar um pacote de cocaína com ponto no valor de R$ 10.

Ela foi detida em flagrante, na própria casa, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), após o recebimento de denúncias anônimas. Segundo divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a suspeita já respondia por tráfico de drogas.

No local, os policiais apreenderam 29 gramas de crack, seis gramas de cocaína, uma quantia em dinheiro e dois cartões de crédito.

O material apreendido e a mulher foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, onde ela foi autuada por tráfico de drogas. Agora, ela está à disposição da Justiça.