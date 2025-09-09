Suspeitos de praticar tráfico de drogas entre o Pará e o Ceará são presos em operação policial

Dois suspeitos foram presos em uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), na última segunda-feira (8). A ofensiva foi deflagrada para desarticular um esquema de tráfico interestadual de drogas entre o Pará e o Ceará.

Segundo a Polícia Federal (PF), que integra a Ficco, a Operação Sine Reducti tinha o objetivo de cumprir 3 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza.

Entretanto, apenas dois suspeitos foram presos, até a manhã desta terça (9). Um alvo da Operação está foragido, mas a Ficco segue em busca de tentar cumprir o mandado. Aparelhos celulares foram apreendidos com os investigados.

A reportagem questionou à Polícia Federal onde foram cumpridos os mandados judiciais, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. O texto será atualizado quando houver resposta.

As investigações identificaram que o grupo criminoso utilizava rotas terrestres para o transporte de entorpecentes, movimentando drogas do estado do Pará com destino ao Ceará. A ação representa um importante avanço no enfrentamento às organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas em âmbito interestadual." Polícia Federal Em divulgação

O nome da Operação significa "sem retorno", no latim, o que remete à ideia de interrupção definitiva da célula criminosa, almejada pela Ficco, segundo a PF.

A Ficco é composta pela Polícia Federal, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP), Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Polícia Civil do Ceará (PCCE).