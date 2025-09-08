Pai e tio são presos suspeitos de estuprar irmãos de 13 e 14 anos, no Crato

Pai e tio foram presos suspeitos de terem estuprado dois adolescentes de 13 e 14 anos. A prisão foi deflagrada nesta segunda-feira (8), na cidade de Crato, em investigação relacionada a crimes de estupro de vulnerável. As capturas foram feitas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Segundo a investigação conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher do Crato, os suspeitos são um homem de 35 anos, com antecedentes por estupro de vulnerável ocorrido em 2021; e um homem de 38 anos, preso anteriormente em junho de 2025 por posse irregular de arma de fogo.

Os dois adolescentes são irmãos, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

O fato foi denunciado após a vítima do gênero feminino ter uma crise de ansiedade na escola, que acionou o Conselho Tutelar, responsável por encaminhar a denúncia à Polícia Civil.

O inquérito identificou que a vítima de 14 anos teria sofrido a violência por parte dos dois capturados, enquanto o adolescente de 13 anos foi vítima de um dos alvos.

A PCCE solicitou mandados de prisão preventiva contra os suspeitos. Com o pedido deferido pelo Judiciário, a Polícia Civil efetuou as prisões e colocou os homens à disposição da Justiça.