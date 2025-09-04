Casal é preso por suspeita de golpe de R$ 6,2 mil em pix falso para supermercado no Ceará

Um casal foi preso nesta quinta-feira (4) em Cascavel, na Grande Fortaleza, por suspeita de dar golpe enviando comprovantes falsos de pix para um supermercado. Segundo a investigação, eles enganavam o estabelecimento desde abril.

Eles chegaram a enviar comprovantes de pix falso na última terça-feira (2) de R$ 190 e outro de R$ 104,55 nesta quinta, antes de serem presos. Desde abril, os suspeitos falsificaram R$ 6.288,22 em compras.

Maria Graziela Miranda e Carlos Henrique Ferreira Costa foram capturados em flagrante em uma residência no bairro Rio Novo. Eles foram levados à Delegacia Metropolitana de Cascavel, onde foram autuados por estelionato.

Segundo o delegado Josafat Filho, a delegacia recebeu uma denúncia anônima iniciou a investigação contra o casal, que fazia pequenas compras durante o mês.

Veja também Segurança Mulher vai a júri popular por matar a tiros esposo policial militar em Fortaleza Segurança Sobrinho de Marcola acusado de chefiar jogo do bicho pelo PCC no Ceará é solto pela Justiça

Golpe por delivery

O casal pedia compras no supermercado via delivery, e enviavam os comprovantes adulterados para os funcionários, que não desconfiavam da ação por não terem acesso ao sistema de pagamentos, segundo o delegado. O esquema foi notado por um funcionário meses depois, e a denúncia foi feita.

"Durante as diligências, as equipes conseguiram realizar a prisão no momento em que uma mulher, de 40 anos, e um homem, de 33 anos, tentavam efetuar mais um delito contra o mesmo estabelecimento. Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Cascavel, onde foram autuados por estelionato. Agora, ambos encontram-se à disposição da Justiça. Parte da mercadoria foi recuperada", informou a Polícia Civil do Ceará (PCCE), em nota.