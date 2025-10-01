Ceará perde para Pernambuco o posto de maior população de galinhas do Nordeste; veja lista

Após dois anos liderando a criação de galinhas no Nordeste, o Ceará voltou à vice-liderança em 2024. Assim como em 2020 e 2021, o Estado perdeu a primeira posição para Pernambuco, que atualmente possui o maior número de aves da região.

O quantitativo de galinhas é medido por cabeças. O Ceará, no ano passado, tinha 16,247 milhões, alta de 4,7% no comparativo com 2023. Pernambuco, por sua vez, viu o crescimento dos animais ultrapassar os 18,6%, chegando a 16,261 milhões de galinhas, maior rebanho do Nordeste.

Os dados fazem parte da Pesquisa Pecuária Municipal de 2024 (PPM), levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os rebanhos do Ceará e de Pernambuco correspondem a 54% do total dos animais na região, indicando que os estados concentram a maior população nordestina de galinhas.

Nacionalmente, o Brasil tinha no ano passado um rebanho de 277,4 milhões dos animais, com São Paulo (56,7 milhões) sendo o líder dentre os estados no quantitativo de galinhas. Paraná (27,9 milhões) e Minas Gerais (24,9 milhões) fecham o top-3. Pernambuco e Ceará ocupam a 7ª e 8ª posições no País, respectivamente.

Produção de ovos de galinha em Beberibe cai, mas se mantém como uma das maiores do País

Destaque dentre os municípios no rebanho de galinhas e de ovos, um dos produtos da pecuária analisados pela PPM, Beberibe, no Litoral Leste cearense, viu o número dos animais aumentar para mais de 4 milhões, mas a produção dos ovos caiu em cerca de 2 mil dúzias (ou 2,26 milhões de unidades).

Em 2023, Beberibe tinha produzido 87,4 mil dúzias de ovos. No ano passado, a produção encolheu 2,16%, chegando a 85,6 mil dúzias no município.

Essa redução, embora pequena, fez com que Tupã, no interior de São Paulo, encostasse na cidade cearense, mas não a ponto de tomar o posto de quinto maior produtor de ovos do Brasil.

Beberibe é ainda a segunda maior produtora de ovos do Nordeste, atrás apenas de São Bento do Una, em Pernambuco, com pouco mais de 151 mil dúzias (ou 181,2 milhões de unidades) produzidas em 2024.

Dentre os estados, o Ceará teve um aumento baixo, de apenas 3,4 mil dúzias, o que foi insuficiente para manter o território cearense como maior do Nordeste na produção de ovos. O posto agora é ocupado por Pernambuco.

Legenda: Produção de ovos de galinha no Ceará também perde para Pernambuco o posto de maior do Nordeste, segundo IBGE Foto: Kid Júnior

Crescimento moderado seguindo a população

Para João Jorge Reis, presidente da Associação Cearense da Avicultura (Aceav), o levantamento da PAM do IBGE não considera a realidade atual. Segundo pesquisas internas feitas pela Aceav e pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Pernambuco já é, pelo menos desde 2014, o maior rebanho do Nordeste de galinhas.

No levantamento das duas associações, considerando somente as galinhas poedeiras, isto é, criadas exclusivamente para pôr ovos, o território pernambucano tinha cerca de 11 milhões de animais, 57,5% a maior do que o Ceará, que se aproxima de 7 milhões.

"Ainda não atendemos a totalidade do consumo, pois uma grande parte do frango precisa vir de outros estados. Na produção de ovos, somos autossuficientes, inclusive exportamos. Nosso crescimento é condizente com a demanda e com um crescimento relativamente normal", diz.

"Já faz tempo que Pernambuco têm quase uma vez em meia nossa produção, tanto na questão de ovos, quanto na questão de frango. Lá tem mais abatedouros. Na questão de produtividade, nossos resultados estão entre os melhores do Brasil", completa.

Veja a lista dos municípios com os maiores rebanhos de galinha do Brasil:

Município Posição Rebanho (em cabeças de galinhas) Santa Maria de Jetibá (ES) 1º 14.856.950 Bastos (SP) 2º 11.643.100 São Bento do Una (PE) 3º 5.930.956 Primavera do Leste (MT) 4º 4.675.152 Beberibe (CE) 5º 4.042.329 Santo Antônio do Monte (MG) 6º 3.640.500 Tupã (SP) 7º 3.410.950 Itanhandu (MG) 8º 2.944.270 Guararapes (SP) 9º 2.429.318 São Ludgero (SC) 10º 2.201.717

Veja a lista dos municípios com as maiores produções de ovos de galinha do Brasil: