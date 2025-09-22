Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cidade do Sertão Central pode abrigar primeira mina de diamantes do Ceará

Análise conduzida é para utilização da gema em processos industriais

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém pedra preciosa diamante
Legenda: Extração de diamantes no Ceará ainda está em estudo
Foto: Shutterstock

Uma pesquisa mineral em andamento busca confirmar a presença de diamante industrial no município de Boa Viagem, no Sertão Central do Ceará, a cerca de 220 quilômetros (km) de distância de Fortaleza. O estudo, que tem validade até 2028, pretende verificar se há viabilidade para extração da pedra preciosa na região.

Caso a ocorrência seja comprovada, os diamantes deverão ser destinados ao uso industrial. As informações foram disponibilizadas pela Agência Nacional de Mineração (ANM), órgão subordinado ao Ministério de Minas e Energia (MME), e incluem uma vasta gama de processos que envolvem a exploração de minerais em todo o Brasil.

Segundo o MME, o processo para extração de diamantes em Boa Viagem tem como titular a empresa H C Mineração Ltda. O pedido foi requerido à ANM no ano passado. Em janeiro de 2025, a pesquisa foi autorizada e tem alvará válido por três anos.

Até 2028, a pasta define que a empresa "deve realizar a pesquisa e submeter o relatório final de pesquisa para aprovação da ANM. Se aprovado, poderá solicitar/requerer a lavra.

O prazo de três anos para realização da pesquisa poderá ser renovado pela ANM, "desde que apresentadas as devidas justificativas pelo interessado/titular da área/processo minerário".

Essa pesquisa é realizada em uma área de cerca de 2 mil hectares (ha) fora da área urbana de Boa Viagem. Trata-se d o único projeto atual que pesquisa a viabilidade da extração de diamantes no território cearense.

Veja também

teaser image
Negócios

Cidade cearense é uma das 15 maiores produtoras de banana do País; veja lista

teaser image
Negócios

Polo Químico de Guaiúba capta R$ 120 milhões em investimentos em três anos

Como está a pesquisa para extração de diamantes em Boa Viagem?

Todos os processos exigidos pela ANM estão descritos em relatório público disponibilizado. Desde o pedido, em outubro do ano passado, as atualizações incluem a autorização da pesquisa e a conciliação de pagamento de taxas.

O pedido inicial foi feito pela Construtora JT, com sede em Bacabal, no interior do Maranhão, e posteriormente assumido pela H C Mineração, sediada em Boa Viagem. 

A reportagem tentou entrar em contato com as duas empresas em busca de informações sobre a pesquisa, mas até o fechamento deste material, não obteve retorno com as informações solicitadas.

Cobalto e cobre: "terras raras" e gemas são oportunidades no Ceará

De acordo com o MME, o Brasil tem "220 processos ativos de concessões de lavra para o diamante (gema e industrial) no Brasil". Quando consideradas as demais fases, como autorização de pesquisa e requerimento de lavra garimpeira, ultrapassam os 3,2 mil para a extração da substância.

No Ceará, o ministério destaca que pelo menos outros "65 processos com áreas autorizadas/permitidas ou concedidas, nas mais diversas fases, regimes e substâncias consideradas como gemas".

Esse processo é ressaltado pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece). Em levantamento recente feito com base em dados da ANM e do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), são várias as oportunidades em destaque no território cearense.

Imagem mostra mão segurando uma pedra onde há o cobalto no que parece ser um laboratório. Fim da descrição.
Legenda: As maiores concentrações de cobalto foram encontradas no depósito de Lagoa do Riacho em uma cidade cearense com cerca de 25 mil habitantes
Foto: Divulgação/Viktor Braga/UFC

Estão inclusas as chamadas "terras raras", grupo de elementos químicos disponíveis em abundância em vários países, dentre eles o Brasil, segunda maior reserva mundial dos minerais, e usados na fabricação de produtos como televisões, smartphones e câmeras digitais.

No caso do Ceará, o cobalto e o cobre são exemplos de terras raras com boas oportunidades em desenvolvimento e potenciais, sugere o levantamento da ANM. O mesmo vale para o urânio, sobretudo na jazida de Itataia, em Santa Quitéria, em processo que se arrasta há algumas décadas na quinta maior reserva do mineral do mundo.

Alvo identificado não indica que local deve se tornar mina, afirmam especialistas

O Diário do Nordeste procurou especialistas no setor mineral em busca de análises sobre o desenvolvimento da cadeia produtiva de gemas, especificamente o diamante, em Boa Viagem.

Elves Matiolo, pesquisador do Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), é categórico ao afirmar que de "cada 1 mil alvos identificados, só um ou dois viram mina".

"Tem um investimento bem grande antes mesmo de ponderar um empreendimento mineiro. Depois tem as questões associadas a abrir a mina: sociais, ambientais, fiscais, jurídicas. Não só o Ceará, mas o Brasil, de maneira geral, requer ainda um esforço muito grande de mapeamento geológico para a definição de possíveis alvos minerais", diz.

Para a coordenadora do Laboratório de Mineralogia do curso de Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), professora Irani Clezar Mattos, pesquisas para a exploração de diamantes e demais minerais levam em conta uma série de variáveis, além do investimento de risco pela natureza dos empreendimentos.

Foto que contém minerais brutos em campos do Brasil
Legenda: Extração mineral depende de estudos minuciosos e disponibilidade das jazidas
Foto: Serviço Geológico Brasileiro/Reprodução

"Como geralmente esta pesquisa ocorre em áreas remotas, leva tempo para investigar. Além disso, as áreas podem conter regiões de difícil acesso. Depois do estudo detalhado na área, os profissionais podem concluir que o volume de minério cubado não seja suficiente para a comercialização ou que o custo das operações de extração pode inviabilizar o empreendimento", considera.

"Mineração é sempre um investimento de risco porque, além das variáveis, depende muito do valor do minério no mercado para que a extração seja economicamente viável, ou seja, para que uma ocorrência de um determinado bem mineral vire uma jazida", completa a professora

Ceará tem "potencial entre médio a alto" para extração de gemas, mas falta de pesquisa é desafio

Irani Clezar Mattos acrescenta ainda que o Estado ainda tem um caminho pouco explorado para a descoberta de gemas, que podem incluir pedras preciosas, além do diamante, como ametistas e turmalinas.

"Temos muitas áreas ainda não investigadas de forma detalhada. A extração de gemas em todo Ceará ocorre de forma artesanal, com baixo investimento em técnicas avançadas. O potencial de exploração depende muito do investimento em pesquisas nas áreas de pegmatitos (rochas onde são encontradas as gemas). As principais gemas encontradas aqui são berilos (água-marinha), turmalinas, granadas e variedades de quartzo", declara a professora.
Irani Clezar Mattos
Coordenadora do Laboratório de Mineralogia do curso de Geologia da UFC

O grande entrave, na avaliação de Elves Matiolo, é o baixo mapeamento dos territórios minerais, não só no Ceará, mas no Brasil como um todo, prejudicando o desenvolvimento da cadeia produtiva.

"De maneira geral, o Brasil ainda é muito escasso no sentido de mapeamento geológico para eventuais potencialidades de minérios em geral. Minas Gerais, Pará e Bahia têm melhores mapeamentos. Como país, a gente requer muito mais investimento na área de pesquisa mineral, que aí se trata da descoberta de depósitos e a partir desses poder virar uma mina", defende.

Foto que contém pedaço bruto de turmalina-paraíba
Legenda: Turmalina é um dos minerais nos quais o Ceará tem potencial
Foto: Carol Garcia/Centro Geológico da Bahia/Divulgação

Para o Ceará, a aplicação de terras raras pode ter importante contribuição no setor de energias renováveis, principalmente a eólica, com o uso de componentes oriundos de reservas de cobres e cobalto.

"Interessa muito ao Ceará o polo de produção de energia eólica, na fabricação de ímãs que funcionam nas turbinas eólicas são demandantes de terras raras. Também é importante para a telefonia, para os carros elétricos. O consumo chega a ser seis vezes maior, tanto de cobre quanto de minerais em geral, inclusive terras raras. A tendência é de que tenhamos uma pressão cada vez maior pela necessidade não só de terras raras, mas de bens minerais em geral", projeta Matiolo.

 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (22)

Há oportunidades para Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a quase R$ 9 mil

Redação
Há 38 minutos
Imagem mostra volante da loteria Dupla Sena
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios desta segunda-feira (22/9)

O prêmio máximo sorteado nesta noite é de R$ 11,2 milhões

Redação
Há 1 hora
Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), na Unisuam, zona norte da cidade do Rio de Janeiro.
Papo Carreira

CNU 2025 disponibiliza cartão de confirmação nesta segunda-feira (22)

Documento contém dados como local de aplicação da prova, número de inscrição e data e hora da avaliação

Carol Melo
Há 1 hora
Foto que contém pedra preciosa diamante
Negócios

Cidade do Sertão Central pode abrigar primeira mina de diamantes do Ceará

Análise conduzida é para utilização da gema em processos industriais

Luciano Rodrigues
Há 1 hora
Afonso Alcântara Poosting
Victor Ximenes

Zuckerberg brasileiro? Quem é o cearense que criou a 6ª rede social mais baixada do mundo

Startup fundada por Afonso Alcântara chama atenção de big techs e cresce mais rápido que redes estrangeiras

Victor Ximenes
Há 1 hora
WT Distribuidora amplia atuação com inauguração de nova sede no Ceará
Negócios

WT Distribuidora amplia atuação com inauguração de nova sede no Ceará

Empresa atua há mais de 35 anos no mercado de higiene e limpeza profissional

Agência de Conteúdo DN
22 de Setembro de 2025
Foto da Telesena no celular
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (21/09)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube

Redação
21 de Setembro de 2025
Cartelas de Mega-Sena.
Negócios

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 48 milhões

O próximo sorteio deve ser realizado na terça-feira (23)

Redação
21 de Setembro de 2025
Igreja Matriz de Acopiara
Negócios

Três cidades do Ceará registram os menores investimentos públicos do Estado; veja ranking

Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) analisou 181 municípios cearenses com base em dados de 2024

Letícia do Vale
21 de Setembro de 2025
Mão segura celular aberto no aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda 2025
Victor Ximenes

Com 'Pix dos impostos', Receita testa plataforma para processar 70 bilhões de documentos

Victor Ximenes
21 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6002, deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6002, deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Resultado da Timemania 2297 de hoje, 20/09; prêmio é de R$ 26,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2297 de hoje, 20/09; prêmio é de R$ 26,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1118 de hoje, 20/09; prêmio é de R$ 900 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1118 de hoje, 20/09; prêmio é de R$ 900 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6832, deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 2,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6832, deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 2,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2917 deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 40,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2917 deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3492, deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3492, deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Resultado da +Milionária 287 de hoje 20/09; prêmio é de R$ 162,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 287 de hoje 20/09; prêmio é de R$ 162,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Foto que contém as obras do Complexo Logístico no Aeroporto Internacional de Fortaleza
Negócios

Centro logístico do Aeroporto de Fortaleza capta R$ 1 bilhão em investimentos e gera 15 mil empregos

Empreendimento privado é o primeiro a sair do papel no conceito de Aeroporto Cidade da Fraport

Luciano Rodrigues
20 de Setembro de 2025
Na imagem, as diferentes modalidades de premiação dos sorteios da Caixa Econômica Federal.
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para este sábado (20/09)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 40 milhões o mais alto deles

Redação
20 de Setembro de 2025
Claudio Vilardo Kimberly Clark
Victor Ximenes

Gigante dos cuidados pessoais vê economia do Ceará em alta e mira demanda maior

Kimberly Clark avalia estado como motor estratégico no Nordeste. Desafio é atender peculiaridades do consumidor

Victor Ximenes
20 de Setembro de 2025
Homem faz apostas em uma casa lotérica
Negócios

Quatro apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3491 e levam mais de R$ 390 mil cada

Cerca de 213 apostas acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
19 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6831, desta sexta-feira (19/09); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6831, desta sexta-feira (19/09); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2825 – Sorteio de sexta-feira, 19/09; Prêmio de R$ 5,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2825 – Sorteio de sexta-feira, 19/09; Prêmio de R$ 5,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2825 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3491, desta sexta-feira (19/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3491, desta sexta-feira (19/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 748 - Sorteio de sexta-feira, 19/09; Prêmio de R$ 1,3 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 748 - Sorteio de sexta-feira, 19/09; Prêmio de R$ 1,3 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 748 em 19/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2862 de hoje, sexta-feira, 19/09; prêmio é de R$ 10,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2862 de hoje, sexta-feira, 19/09; prêmio é de R$ 10,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2862 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 10,5 milhões.

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Moradores de Jericoacoara protestam contra ingresso para acesso à vila
Negócios

Moradores de Jericoacoara protestam contra ingresso para acesso à vila

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) julgará na próxima terça-feira o recurso da concessionária Urbia Cataratas

Luana Severo e Matheus Facundo
19 de Setembro de 2025
Imagem de motoneta elétrica da marca Duact
Negócios

Ceará atrai montadora de mobilete elétrica com modelo a partir de R$ 8,9 mil

Veículo não precisa de CNH e é voltado para micromobilidade

Redação
19 de Setembro de 2025
Imagem mostra uma galeria de lojas do Centro de Fortaleza.
Negócios

Dia do Comerciário em Fortaleza é antecipado para segunda (22); veja o que abre e fecha

Embora não seja feriado, em razão da data, os profissionais da categoria terão o dia de folga

Renato Bezerra
19 de Setembro de 2025
Fachada do aeroporto de Fortaleza
Igor Pires

Fraport negocia com mais de três companhias para ampliar voos internacionais em Fortaleza

Igor Pires e Luciano Rodrigues
19 de Setembro de 2025