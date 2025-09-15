Minerais do Ceará revelam fenômeno inédito no mundo, descobre pesquisador da UFC

Minerais encontrados no sertão do Ceará podem abrir uma nova fronteira na ciência e nas tecnologias ópticas. O pesquisador da Universidade Federal do Ceará (UFC), Isaac Gomes, doutor em Geologia, identificou uma característica óptica até agora desconhecida em gemas (minerais valiosos utilizados nas indústrias de joias e ornamentos) coletadas em Quixeramobim.

O cientista observou uma propriedade inédita na interação da luz com a estrutura interna do cristal que não se enquadra em nenhuma das dez figuras reconhecidas no mundo.

Ele batizou esse novo fenômeno de mosaico, pelas cores azul, amarelo e roxo que aparecem juntas em configuração que lembra justamente essa figura. Caso confirmada, a descoberta de Isaac pode se tornar a 11ª figura de interferência conhecida.

Pesquisador criou aparelho

Legenda: Isaac Gomes, doutor em Geologia, criou o aparelho que o permitiu fazer a descoberta Foto: Ribamar Neto/UFC

Para chegar à descoberta, Isaac fez uso do Polariscópio Gomes, instrumento que ele mesmo desenvolveu ainda na graduação, sob orientação da professora Tereza Neri, do Departamento de Geologia. O aparelho permite analisar gemas e minerais de maneira macroscópica (amostras de centímetros) sem necessidade de cortar ou transformar as gemas em lâminas delgadas (0,03 mm), preservando sua integridade física e valor econômico.

Implicações para ciência e tecnologia

Legenda: Imagem mostra cores azul, amarelo e roxo registradas de forma inédita na pesquisa Foto: American Mineralogist

“A descoberta da possível nova figura de interferência ‘mosaico’ nas grossulárias do Ceará representa um fenômeno sem precedentes na mineralogia. Pela primeira vez em cerca de 70 anos, observamos um fenômeno óptico que ainda não havia sido documentado: cristais com alto nível de ordem e desordem, causando uma sobreposição complexa de cores e padrões, algo que expande significativamente nosso entendimento da interação da luz com minerais”, ressalta Isaac Gomes.

Em julho, ele publicou artigo em uma prestigiada publicação internacional de geologia, a American Minerologist.

A descoberta pode influenciar segmentos como mineralogia óptica e cristalografia, gemologia (possibilidade de usar esse novo critério visual para autenticação e classificação de gemas), tecnologias ópticas, inspirando novos designs ou métodos de controle de luz, cor e imagem em materiais ópticos, entre outros campos da ciência.

Relevância regional e estratégica nacional

A pesquisa sublinha a importância do Ceará como província gemológica, com ocorrência de minerais valiosos como esmeralda, turmalina, grossulária, entre outros. Isso reforça a centralidade da pesquisa mineral para caracterização de recursos naturais e para a autonomia tecnológica nacional, especialmente em setores estratégicos.

