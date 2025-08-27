Por que esta pequena cidade do Ceará é líder na exportação de pedras de luxo

Rochas extraídas de um pequeno município cearense abastecem edificações no mercado arquitetônico de exigentes consumidores na Europa, Estados Unidos e China. Trata-se de Uruoca, localizada no noroeste do Estado, com uma população de pouco mais de 13 mil habitantes.

A cidade é líder absoluta nas exportações cearenses de rochas ornamentais, como mostram dados parciais de 2025. De janeiro a julho, foram comercializados US$ 12 milhões (em torno de R$ 65 milhões), o equivalente a 37% do total exportado pelo Ceará neste segmento, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex/MDIC).

O resultado representa um avanço de 194,5% frente ao mesmo período de 2024, quando Uruoca exportou US$ 4 milhões. O crescimento supera a média estadual, que foi de 130,2%, passando de US$ 22,6 milhões para US$ 52 milhões.

Outros municípios com participação relevante foram Caucaia (US$ 7,9 milhões) e Santa Quitéria (US$ 6,2 milhões), que ainda ficam distantes do resultado de Uruoca.

Para o prefeito Kennedy Aquino, o desempenho confirma a inserção do município no mercado internacional. “Este resultado mostra que Uruoca está inserida no cenário global de forma definitiva. Nosso município se consolida como referência em exportações no Ceará”, afirma.

O que explica a liderança

A liderança de Uruoca se apoia em alguns fatores que fazem do Município um polo especial.

• Jazidas abundantes e exclusivas: a região concentra reservas expressivas de quartzito, como o Perla Venata e o Taj Mahal, variedades de alto valor no mercado internacional;



• Infraestrutura logística: a proximidade com o Porto do Pecém favorece o escoamento da produção para os principais destinos;



• Histórico exportador consolidado: Uruoca já liderava o setor em 2024, quando respondeu por 31,5% das exportações estaduais em volume. O salto em 2025 reforça uma trajetória de consolidação.

Para onde vão as rochas de Uruoca

A maior parte das rochas é exportada para a Europa, com destaque para a Itália. Os Estados Unidos e a China são outros mercados consumidores relevantes.

O material é utilizado em revestimentos de alto padrão, como pisos, paredes e fachadas. O Tai Mahal, por exemplo, está em ascensão neste mercado, muita vezes substituindo o mármore em ornamentos de luxo.

O desempenho de Uruoca reforça a posição do Ceará como o 3º maior exportador de rochas ornamentais do Brasil, atrás apenas do Espírito Santo e de Minas Gerais. Entre os produtos, o quartzito responde por quase 70% das vendas externas do Estado, com forte demanda nos mercados europeu e norte-americano.

Mas há desafios. As remessas cearenses para o exterior ocorrem na forma de blocos brutos de quartzito. O beneficiamento — processo que transforma essas pedras em chapas polidas, bancadas e revestimentos — não é feito aqui. A atual sistemática garante receita ao Ceará, mas limita a geração de valor agregado localmente.