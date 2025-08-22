Compra de carros em leilões salta mais de 30% no Ceará

A compra de carros em leilões automotivos registrou um aumento de 16% em 2025 na região Nordeste, em comparação com o mesmo período de 2024. No Ceará, a alta foi de 33%. Os dados são de levantamento realizado pela Copart, que atua na organização de leilões extrajudiciais de veículos.

Os modelos populares dominaram as vendas de automóveis em leilões ao longo de 2025, figurando entre as principais escolhas dos consumidores nordestinos.

Modelos preferidos

O destaque ficou com o Chevrolet Onix, líder em lances nos certames organizados pela Copart na região. A lista dos veículos mais disputados também inclui modelos como Volkswagen Gol, Renault Sandero, Hyundai HB20 e Toyota Corolla.

A Copart prevê novos investimentos em infraestrutura, serviços e expansão de na presença no mercado regional ainda em 2025. Com o foco estratégico nos estados do Nordeste, a companhia projeta um crescimento de 35% na região, impulsionado pelas iniciativas de fortalecimento operacional.

“O Nordeste é uma região estratégica para a Copart e desempenha um papel fundamental nas perspectivas de crescimento da companhia no Brasil. Por isso, a empresa está empenhada em acelerar suas operações e garantir um serviço de excelência a todos os consumidores da região”, afirma Adiel Avelar, presidente da Copart.