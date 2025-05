Maior depósito de cobre, ouro e prata do mundo é encontrado na fronteira da Argentina com o Chile

O maior depósito mundial de cobre dos últimos 30 anos foi descoberto na fronteira da Argentina com Chile, neste mês, anunciou a mineradora Vicuña Corp. — formada pela australiana BHP e a canadense Lundin Mining. A reserva de recursos, que fica na cidade argentina de San Juan, também possui ouro e prata e se estende até a região chilena do Atacama.

Segundo relatório divulgado pela empresa, foram encontrados nos depósitos Filo del Sol e Josemaria:

Cobre: 12,8 milhões de toneladas confirmadas (medidas) e 25,1 milhões de toneladas estimadas (inferidas).

Ouro: 32,2 milhões de onças confirmadas e 48,7 milhões de onças estimadas.

Prata: 659 milhões de onças confirmadas e 808 milhões de onças estimadas.

Até então, a maior quantidade de cobre estava localizada no território chileno, conforme dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (da sigla em inglês USGS).

Após a descoberta, o jornal argentino Clarín estima que a produção do minério deve atingir um salto em 2028 e, no início da próxima década, a Argentina poderá ser uma dos 10 maiores produtores do material.

Segundo o USGS, o cobre é o terceiro metal mais utilizado do mundo, ficando atrás somente do ferro e do alumínio.

Devido às suas propriedades, 3/4 desse minério é voltado para usos elétricos, incluindo transmissão e geração de energia, fiação predial, telecomunicações e produtos elétricos e eletrônicos.

A construção civil é o maior mercado individual do cobre, seguida por eletrônicos e produtos eletrônicos, transporte, máquinas industriais e produtos de consumo em geral.

Veja também Mundo Papa Leão XIV ignora formalidade e abraça irmão mais velho após missa inaugural Mundo Novo ângulo mostra tripulantes caindo de navio mexicano que colidiu com ponte em Nova York; veja

Já o ouro é apreciado desde a antiguidade, seja pela estética ou pela durabilidade. Atualmente, a maioria do metal extraído é utilizada na produção de joias. No entanto, devido a sua superior condutividade elétrica, resistência à corrosão e outras combinações desejáveis ​​de propriedades físicas e químicas, também é um metal industrial essencial, conforme o USGS.

A prata também é utilizada há milhares de anos na produção de assessórios. Por possuir refletividade óptica, condutividade térmica e elétrica e haletos fotossensíveis, tem muitas aplicações industriais, como em espelhos, produtos elétricos e eletrônicos e fotografia, que é o maior uso final da prata.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.