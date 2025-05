Novo ângulo mostra tripulantes caindo de navio mexicano que colidiu com ponte em Nova York; veja

Novas imagens do acidente envolvendo um navio da Marinha do México mostram marinheiros presos aos mastros após a colisão contra a ponte do Brooklyn, em Nova Iorque (NY), no último sábado (17).

Nos registros, é possível ver dezenas de pessoas caindo e outras tentando se segurar enquanto os mastros, de 45 metros, são partidos com a batida.

Dois tripulantes morreram, 22 estão feridos, sendo 11 em estado grave. Ninguém caiu na água, segundo a força armada mexicana.

As duas vitimas eram um uma cadete e um fuzileiro naval, segundo a presidente do México, Claudia Sheinbaum, neste domingo (19).

Ainda na tarde de domingo, dois feridos estavam em estado crítico, de acordo com o Departamento de Polícia de Nova York. A informação é do g1.

PASSEIO DE FORMAÇÃO

A expedição é uma celebração pelos 200 anos de independência mexicana e a fase final da formação dos cadetes, alunos da Escola Naval Militar do México.

O navio de treinamento saiu no dia 6 de abril, com 277 pessoas a bordo, do porto de Acapulco para visitar 22 portos em 15 países.

Além de uma parada em Nova Iorque, o roteiro incluía também Jamaica, Cuba, Islândia, França e Escócia, entre outros países. Seriam 254 dias de viagem ao todo, 170 deles no mar.

