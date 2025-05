Busto do túmulo de Jim Morrison, roubado há 37 anos, é encontrado pela polícia francesa

As autoridades de segurança de Paris informaram que o busto do cantor norte-americano Jim Morrison foi encontrado acidentalmente 37 anos após ser roubado do Cemitério Père-Lachaise. A descoberta ocorreu durante uma investigação contra corrupção.

"Durante uma investigação conduzida pela Brigada Financeira e Anticorrupção da Diretoria de Polícia Judiciária da Prefeitura de Polícia, sob a égide do Ministério Público de Paris, este símbolo emblemático dos fãs do cantor foi recuperado", informaram os policiais.

Produzida pelo artista croata Mladen Mikulin para celebrar os dez anos da morte do cantor, a escultura foi colocada no túmulo dele, que faleceu aos 27 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Lembre o roubo

O busto do vocalista da banda "The Doors" foi roubado em 1988 do cemitério Père-Lachaise, por supostos fãs do cantor. A peça foi achada por acaso pela polícia parisiense, que investigava crimes de corrupção na região. "Descoberta insólita", afirmou a polícia.

O roqueiro morreu na capital francesa em julho de 1971. A versão oficial é de que ele faleceu em sua banheira, após sofrer uma parada cardíaca. Desde então, o túmulo do astro é local de peregrinação para os nostálgicos do rock.