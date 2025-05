Joe Biden, ex-presidente dos EUA, é diagnosticado com câncer de próstata

O ex-presidente americano Joe Biden, de 82 anos, informou neste domingo (18), que foi diagnosticado com câncer de próstata com metástase nos ossos. Segundo seu gabinete, é uma forma “agressiva” da doença.

De acordo com a declaração, Biden foi examinado por médicos na semana passada após apresentar sintomas urinários e um "pequeno nódulo". Na sexta-feira (16), os resultados deram o diagnóstico de câncer de próstata, com as células cancerígenas se espalhando para os ossos.

"Embora esta represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz. O presidente e sua família estão analisando as opções de tratamento com seus médicos", diz o comunicado.

Os cânceres de próstata recebem uma pontuação chamada ‘escore de Gleason', que em uma escala de 1 a 10, mede a aparência das células cancerígenas em comparação com as células normais. O câncer do ex-presidente é o estágio 9, que sugere estar entre os mais agressivos.

Trump e Kamala se pronunciam

Em sua rede social, a Truth Social, o presidente Donald Trump se solidarizou com seu rival, que anteriormente foi alvo de seus ataques relacionados à sua saúde.

"Melania e eu ficamos tristes ao saber do recente diagnóstico médico de Joe Biden. Desejamos nossos melhores votos a Jill e sua família, e desejamos a Joe uma recuperação rápida e bem-sucedida", disse o atual mandatário americano.

Legenda: Trump anteriormente atacou a saúde de Biden, agora desejou melhoras diante do diagnóstico de câncer do adversário Foto: Reprodução / Truth Social

Já Kamala Harris, que disputou a presidência no lugar de Biden após sua desistência, disse que “ele enfrentará este desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que sempre definiram sua vida”, disse a ex-vice-presidente americana.

Saúde de Biden já era questionada

Aos 82 anos, o ex-presidente enfrentou questionamentos sobre sua idade e saúde, o que acabou levando à decisão de não disputar a reeleição, e substituído por Kamala Harris.

Essas dúvidas aumentaram após o desempenho no debate com Donald Trump em junho de 2024, quando aparentou fragilidade e se perdeu em algumas falas. Dias depois, ele afirmou estar com um forte resfriado e se sentindo cansado.

No livro ‘Pecado Original’, que será lançado no próximo dia 20 de maio, é relatado, por exemplo, que Biden confundia assessores e chegou a não reconhecer o amigo George Clooney em um ato de campanha.

Os autores da obra atribuem a decisão tardia do presidente em desistir da candidatura à derrota para Donald Trump, descrevem como seus assessores e a família encobriram a gravidade de seu estado de saúde.

Problemas de saúde menos agressivos

Em novembro de 2021, Biden retirou um pólipo benigno, mas potencialmente pré-canceroso, do cólon. E em 2023, o ex-presidente teve uma lesão na pele proveniente de um carcinoma, uma forma comum de câncer na pele.

No ano passado, o médico da Casa Branca, Kevin O'Connor informou que Biden passou por avaliação neurológica e que "nada foi encontrado", e que o então presidente não apresentava fraqueza motora nem tremores, mas registrava sintomas de neuropatia periférica em ambos os pés, condição que pode causar dormência e formigamento.