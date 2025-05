Navio mexicano bate em ponte em Nova Iorque e deixa dois mortos

Um navio da Marinha do México bateu neste sábado (17) na ponte do Brooklyn, em Nova Iorque (NY). Dois tripulantes morreram, 22 estão feridos, sendo 11 em estado grave. Ninguém caiu na água, segundo a força armada mexicana.

A embarcação de treinamento saiu no dia 6 de abril, com 277 pessoas a bordo, do porto de Acapulco para visitar 22 portos em 15 países. A expedição é uma celebração pelos 200 anos de independência mexicana e a fase final da formação dos cadetes, alunos da Escola Naval Militar do México.

Além de uma parada em Nova Iorque, o roteiro incluía também Jamaica, Cuba, Islândia, França e Escócia, entre outros países. Seriam 254 dias de viagem ao todo, 170 deles no mar.

Veja também Mundo Governo Trump avalia reality show com imigrantes disputando cidadania Mundo Tornados nos EUA deixam rastro de destruição e 27 mortos

Mastros eram mais altos que a ponte

A embarcação tem mastros mais altos do que a ponte. Essas estruturas quebraram com o impacto. Nas imagens, é possível ver que havia pessoas nas partes altas do navio e muitos carros na ponte. Não se sabe ainda a causa do acidente.

Legenda: Mastro do barco era mais alto do que o vão da ponte Foto: ANGELA WEISS/AFP

Ainda na madrugada de domingo (18), o prefeito de Nova Iorque, Eric Adams, e o embaixador do México, Esteban Moctezuma Barragán, informaram que todos os esforços estão concentrados no atendimento aos feridos, que foram encaminhados a diferentes hospitais da cidade.

Parentes das vítimas devem viajar para os Estados Unidos para acompanhar o tratamento.

Ponte é cartão-postal de NY

A Brooklyn Bridge foi inaugurada em 1883, com um vão principal de 490 metros, sustentado por duas torres.

Conforme o departamento de transportes da cidade, mais de 100 mil veículos e cerca de 32 mil pedestres atravessam a ponte todos os dias.

Sydney Neidell e Lily Katz estavam no local e disseram à agência de notícias AP que assistiam ao pôr do sol quando viram a batida e notaram que havia pessoas penduradas.

Legenda: Ao todo, 2 pessoas morreram e 22 ficaram feridas, sendo que destas, 11 em estado grave Foto: STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP

Segundo a Marinha mexicana, o navio-escola Cuauhtémoc roda o mundo desde 1982, "para levar a mensagem de paz e boa vontade do povo mexicano a muitas nações".

A embarcação tem 90,5 metros de comprimento e 12 metros de largura. O nome Cuauhtémoc é uma homenagem ao último imperador asteca.