Tornados nos EUA deixam rastro de destruição e 27 mortos

Uma série de tempestades e a passagem de dois tornados no solo dos EUA deixaram pelo menos 27 pessoas mortas, de acordo com informações da Associated Press e do portal g1. Os fenômenos vêm assolando o país desde a última sexta-feira (16).

As vítimas foram nos estados do Kentucky, Missouri e Virginia. Os eventos climáticos são classificados como severos e também impactaram Chicago com uma nuvem de poeira que deixou milhares de pessoas sem energia. Uma onda de calor sem precedentes atingiu também o Texas.

A maioria dos mortos está no Kentucky, 18 no total. Diversas pessoas continuam desaparecidas, e as buscas continuam. No Missouri, igrejas e casas foram destelhadas pela força das águas e dos ventos.

Ao contrário do Brasil, que vive o outono, os EUA estão em plena primavera, a pouco mais de um mês da chegada do verão. Nesta época do ano, eventos climáticos dessa natureza são classificados como atípicos pelas autoridades.

Para os próximos dias, as notícias não são animadoras. O NHS, o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, aponta que moradores do Kentucky, Indiana, Illinois, Tennessee, Missouri, Arkansas e Ohio devem se preparar para chuvas de granizo intensas.