Maior diamante rosa puro descoberto em 300 anos é encontrado na Angola

Mineiros de Angola, no sul da África, encontraram um diamante rosa puro de 170 quilates, considerada a maior pedra preciosa do tipo descoberta nos últimos 300 anos. O anúncio do achado foi feito pela operadora australiana Lucapa Diamond Company, responsável pela mina Lulo, nesta quarta-feira (27). Informações são do G1.

Em alguns lugares, a pedra é chamada de "Rosa do Lulo". Em outros, foi batizada de "Lulo Rosa".

De acordo com a Lucapa, apenas um em cada dez mil diamantes é todo coberto por rosa. "Então, certamente, estamos olhando para um artigo muito raro quando encontramos um diamante rosa muito grande", afirmou o CEO da companhia, Stephen Wetherall.

Conforme o portal Inovação Tecnológica, o diamante foi encontrado em uma mina de kimberlito, que é uma rocha "original" que pode conter pedras preciosas incrustadas.

Legenda: É a maior pedra do tipo encontrada nos últimos 300 anos. Foto: Lucapa Diamond Company Limited/AFP

Leilão

A pedra rara deve ser leiloada pela Empresa Nacional de Diamantes (Endiama), estatal de Angola responsável por administrar o mercado de diamantes — o país é conhecido por abranger minas que estão entre as dez maiores produtoras de pedras preciosas do mundo.