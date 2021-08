Beyoncé se torna a primeira mulher negra a posar com o diamante amarelo da Tiffany

A cantora Beyoncé entrou para a história como a primeira mulher negra a usar diamante amarelo da Tiffany & Co, avaliado em US$ 30 milhões — o equivalente a mais R$ 160 milhões. A americana estrela a nova campanha da joalheria de luxo, intitulada de "About Love", ao lado do marido Jay-Z.

Beyoncé compartilhou fotos do comercial no Instagram nesse domingo (22) e foi anunciada como a nova embaixadora. Em um vestido preto que faz aceno à Audrey Hepburn, a Bonequinha de Luxo, a artista também usou o matiz esverdeado da Tiffany.

O lançamento mundial da campanha está previsto para 2 de setembro. O casal também posou diante de uma releitura de um quadro de Jean-Michel Basquiat.

"Beyoncé e Jay-Z são a síntese da história de amor moderna. Como uma marca que sempre representou o amor, a força e a autoexpressão, não podíamos pensar em um casal mais icônico que melhor representa os valores da Tiffany. Sentimo-nos honrados de ter os Carters como parte da família Tiffany", disse Alexandre Arnault, vice-presidente executivo de produtos e comunicações da empresa.

Aparições raras do diamante amarelo

Antes de Beyoncé, apenas três artistas usaram o diamante amarelo da Tiffany & Co: Audrey Hepburn, em 1961, para o filme Diamond on the Couch e Bonequinha de Luxo; Lady Gaga, em 2019, na cerimônia do Oscar; e Gal Gadot na adaptação do diretor Kenneth Branagh do texto de Agatha Christie Death on the Nile, que deve chegar aos cinemas em fevereiro de 2022.

Descoberto em 1877 na África do Sul, o diamante foi lapidado e ficou com o peso de 128,54 quilates. A pedra é raramente vista em público.