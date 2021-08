Após convite da banda Coldplay, Camilo Santana se compromete a combater mudança climática

O Ceará se comprometeu, nesta segunda-feira (23), a combater o avanço da mudança climática e do aquecimento global. O convite para integrar as inciativas do Global Citizen Live foi feito pela banda de rock britânica Coldplay, através das redes sociais, ao governador Camilo Santana, que aceitou afirmando que o Estado está "100% comprometido" com a causa.

Foto: reprodução

"Olá, Camilo Santana, o estado do Ceará que você representa tem uma grande oportunidade de fazer uma ação climática histórica. Você vai se juntar a nós na #GlobalCitizenLive se comprometendo com conservação e adaptação?", disse a banda na mensagem escrita em inglês.

O grupo musical também convocou os governadores dos estados do Pará, Amapá, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Paraíba e Piauí para se juntar a causa.

O festival beneficente de música é uma inciativa da Global Citizen, organização que combate a pobreza no mundo. O Global Citizen Live será transmitido virtualmente para o mundo, durante 24 horas, no dia 25 de setembro com objetivo de arrecadar fundos e defender o planeta.

Será possível acompanhar o projeto pelos canais ABC, ABC News Live, BBC, FX, pela rádio web iHeartRadio, pelo serviço de streaming do Hulu, e pelo YouTube e Twitter.

O evento conta com a apresentação de dezenas de artistas, incluído nomes de destaque do cenário musical atual, como BTS, Billie Eilish, Demi Lovato, entre outros. Veja a lista completa atrações de divulgadas:

Adam Lambert

Alessia Cara

Andrea Bocelli

Angélique Kidjo

Billie Eilish

Black Eyed Peas

BTS

Burna Boy

Camila Cabello

Christine and the Queens

Coldplay

Davido

Delta Goodrrem

Demi Lovato

DJ Snake

Doja Cat

Duran Duran

Ed Sheeran

Femi Kuti

Green Day

H.E.R.

Keith Urban

Lang Lang

Lizzo

Lorde

Metallica

Rag'n'Bone Man

Ricky Martin

Shawn Mendes

The Lumineers

The Weeknd

Tiwa Savage

O Global Citizen Live será realizado em todos os continentes do planeta. As cidades onde os shows serão filmados incluem Lagos, Rio de Janeiro, Nova York, Paris, Londres, Seul, Los Angeles e Sydney.