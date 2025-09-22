Julgamento sobre ingresso para Jeri é adiado; políticos criticam concessão

Previsto anteriormente para terça-feira (23), o julgamento do TRF-5 que decidirá sobre a cobrança de novo ingresso para visitantes da Vila de Jericoacoara foi adiado para 21 de outubro, informou a Prefeitura do Município de Jijoca. A taxa está suspensa por decisão judicial.

Nos últimos dias, além da comunidade local, políticos cearenses voltaram a criticar a concessão do Parque Nacional de Jericoacoara, diante da expectativa em torno do julgamento.

O posicionamento contrário é encabeçado por Romeu Aldigueri, presidente da Assembleia Legislativa (Alece).

Legenda: Romeu Aldigueri, presidente da Alece Foto: Davi Rocha

"A Vila de Jericoacoara é área urbana, com direito sagrado de ir e vir. Sempre fomos e continuamos sendo contra essa concessão absurda. Estamos na luta para garantir o acesso livre", comentou em suas redes sociais.

"Pedágio"

O assunto ainda recebeu comentários duros do também deputado estadual João Jaime. "Eles estão querendo comprar um pedágio para ir para a vila e não para o parque. Eu acho que isso não vai dar certo. Há uma ilegalidade clara. Pode ser gerado um caos social na comunidade de lá, que está muito organizada contra essa cobrança. Vamos até o fim contra", opinou.

Em outras ocasiões, o próprio governador Elmano de Freitas havia manifestado oposição ao projeto, evidenciando que a concessão possui clima político desfavorável no Estado.