Homem é atropelado por motociclista enquanto corria em Cascavel; veja vídeo

Um homem foi atropelado por um motociclista enquanto praticava corrida, na manhã do último domingo (12), em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Câmeras de segurança registraram o momento em que a moto atinge a perna do corredor.

Veja o vídeo

Nas imagens, é possível ver o motociclista se aproximando de um pequeno grupo de pessoas que participavam da corrida, em uma rua próxima a um colégio do município.

Em alta velocidade, o condutor tenta fazer uma curva, mas acaba acertando a panturrilha do homem, que corria ao lado de uma mulher. Com o impacto, a vítima cai no chão.

De acordo com familiares, o corredor foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele sofreu ferimentos nos braços e nas costas, mas passa bem.

O motociclista, por sua vez, caiu alguns metros à frente, levantou-se e deixou o local sem prestar socorro à vítima, que não registrou Boletim de Ocorrência.