Homem é atropelado por motociclista enquanto corria em Cascavel; veja vídeo
A vítima sofreu ferimentos leves
Um homem foi atropelado por um motociclista enquanto praticava corrida, na manhã do último domingo (12), em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Câmeras de segurança registraram o momento em que a moto atinge a perna do corredor.
Veja o vídeo
Nas imagens, é possível ver o motociclista se aproximando de um pequeno grupo de pessoas que participavam da corrida, em uma rua próxima a um colégio do município.
Veja também
Em alta velocidade, o condutor tenta fazer uma curva, mas acaba acertando a panturrilha do homem, que corria ao lado de uma mulher. Com o impacto, a vítima cai no chão.
De acordo com familiares, o corredor foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele sofreu ferimentos nos braços e nas costas, mas passa bem.
O motociclista, por sua vez, caiu alguns metros à frente, levantou-se e deixou o local sem prestar socorro à vítima, que não registrou Boletim de Ocorrência.