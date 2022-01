Mulher é solta pela Justiça no dia seguinte ao que foi presa em flagrante com droga no Ceará

Jairo Pereira Pequeno Neto Promotor de Justiça

A materialidade do delito tem respaldo no auto de apresentação e apreensão de fl. 9, enquanto os indícios de autoria delitiva repousam nas provas testemunhais colhidas e na confissão da autuada. As circunstâncias do caso concreto demonstram o caráter nocivo desse delito à sociedade, vez que a flagranteada estaria armazenando substância entorpecente e contribuindo com o tráfico de drogas em sua cidade."