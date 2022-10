Suspeito de atirar em Igreja de Fortaleza antes da chegada de Michelle Bolsonaro é preso

Um homem suspeito de efetuar um disparo contra o muro de uma igreja no bairro Sapiranga, em Fortaleza, — uma hora antes da chegada da primeira-dama Michelle Bolsonaro no local — foi preso após uma ação rápida da Polícia Militar do Ceará. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (14).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem de 22 anos, que não tinha antecedentes criminais, estava com um revólver calibre 38 e se apresentou como vigilante. Em depoimento, o suspeito não repassou nenhuma informação.

Ainda na noite de sexta-feira, Michelle Bolsonaro chegou a comentar o corrido em postagem no Instagram. "Esse é o lado que prega o 'amor e pacificação'. Estamos bem e o meliante foi detido pela polícia civil do estado".

Autuação por disparo de arma de fogo

O homem foi autuado por disparo de arma de fogo. Após ser arbitrada fiança, ele foi liberado.

Ainda segundo a SSPDS, as apurações seguem em andamento visando identificar a motivação do crime.

Na legislação brasileira, o artigo 15 da lei nº 10.826/03 pune, com reclusão de dois a quatro anos, e multa, a conduta de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela.

Encontro com apoiadoras do candidato Jair Bolsonaro

Legenda: Damares pediu engajamento das mulheres para virar voto a favor do presidente no Estado Foto: Thiago Gadelha

A primeira-dama Michelle Bolsonaro e a senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos), participaram, nesta sexta-feira (14), de um encontro com mulheres que apoiam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Fortaleza. A reunião ocorreu no Hotel Praia Centro, na Praia de Iracema.

Em seguida, elas participaram de um culto em uma igreja evangélica da Capital, no bairro Sapiranga. A imprensa não foi autorizada a acompanhar. A senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP), também participou dos eventos.