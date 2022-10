Título de cidadã e aceno a mulheres: veja como foi a visita de Damares e Michelle ao Ceará

A primeira-dama Michelle Bolsonaro, a senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos), participaram, nesta sexta-feira (14), de um encontro com mulheres que apoiam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Fortaleza. O encontro ocorreu no Hotel Praia Centro, na Praia de Iracema.

As duas têm cumprido agenda juntas em diversos estados na tentativa de estimular o voto feminino a Bolsonaro no segundo turno. Fortaleza é a segunda capital do Nordeste que elas visitam na campanha do segundo turno. Antes, estavam em Teresina, no Piauí.

Após o encontro, elas participaram de um culto em uma igreja evangélica da Capital, no bairro Sapiranga. A imprensa não foi autorizada a acompanhar. A senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP), também participou dos eventos.

Durante o encontro com mulheres, a primeira-dama recebeu o título de cidadã fortalezense entregue pela vereadora Priscila Costa (PL). Em 2019, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou a concessão da honraria a Michelle Bolsonaro. Como não estava a Capital na época, a vereadora Priscila Costa entregou o título nesta sexta-feira (14).

Na ocasião, Michelle Bolsonaro ressaltou seu sangue cearense herdado de seu pai, Paulo Negão, que é natural de Crateús, e comparou a eleição entre Lula e Bolsonaro no segundo turno a "uma guerra espiritual", dizendo que "o hino internacional socialista" não será cantado no Brasil. Ainda em seu discurso, ela minimizou as mortes na pandemia da Covid-19.

Legenda: Michelle recebeu o título de cidadã de Fortaleza das mãos da vereadora Priscila Costa Foto: Thiago Gadelha

Michelle Bolsonaro Primeira-dama do Brasil "O meu marido ele só tem vontade e força de ver o Brasil crescer. Ele já falou 'Mi, eu já morri em 2018. Eu vou lutar pela minha nação. E se eu tiver que morrer por ela, eu morro. Ele é um capitão. Meus amados, tantos rótulos colocaram no meu marido: 'machista, misógino, racista, taxista, eletricista, homofóbico, genocida'. Parecendo até que só teve só teve morte no Brasil, mas Deus sabe de todas as coisas"

Ao final do seu discurso, a primeira-dama convocou todos para fazerem a sua parte nessa eleição, que Bolsonaro iria continuar lutando pelos valores conservadores.

"Fiquem tranquilos que o nosso capitão é forte o bastante pra lutar pela família, pela vida desde a concepção, pela nossa pátria, pela nossa liberdade de expressão e pela nossa liberdade religiosa. Inclusive, já abriu, na ONU, as portas do nosso Brasil para as freiras e os padres que estão sendo perseguidos em Nicarágua", acrescentou.

Engajamento de mulheres

Ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Bolsonaro e senadora eleita pelo DF, Damares Alves também discursou no evento. Na ocasião, ela apontou o Ceará como o estado capaz de dar a vitória a Bolsonaro e pediu engajamento das mulheres para virar voto.

Legenda: Damares pediu engajamento das mulheres para virar voto a favor do presidente no Estado Foto: Thiago Gadelha

"Mulheres, vou dizer uma coisa para vocês: vamos para o WhatsApp, vamos para a rua, vamos convencer os votos, vamos buscar mais apoiadores. Os pedófilos não querem o Bolsonaro no poder, os corruptos não querem, os agressores de mulheres não querem", destacou.

Ainda em sua fala, Damares também voltou a citar tráfico de crianças nas fronteiras do País para exploração sexual, mesmo sem provas, o qual ela diz ter sido combatido durante a gestão de Bolsonaro.

"Essa semana eu estou sendo alvo de todos os tipos críticas, porque eu apenas trouxe a luz para o que já é a denúncia há mais de vinte anos: o tráfico de crianças nas fronteiras do Brasil. O próprio Ministério dos Direitos Humanos do governo das trevas dizia que 11 mil crianças estavam desaparecidas no Brasil. Para onde elas foram? E aí a gente foi para as fronteiras", declarou.

Ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil e senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP) disse que se surpreendeu ao conhecer a região Nordeste e o trabalho do seu povo. Antes, ela confessou que acreditava que os nordestinos "trabalhavam pouco" e que aqui não "dava nada".

Legenda: Tereza Cristina (ao centro) também estava acompanhando a comitiva feminina de Bolsonaro no Ceará Foto: Thiago Gadelha